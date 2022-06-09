AB’den Ukrayna’ya 220 milyon dolar insani yardım

Avrupa Birliği (AB) Ukrayna’ya, ülkede yükselen "insani kriz" nedeniyle 220 milyon dolar (205 milyon euro) daha yardım gönderileceğini duyurdu.

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Rusya- Ukrayna savaşı devam ederken, Avrupa Birliği (AB) Ukrayna'ya yönelik yeni bir insani yardım kararı açıkladı. AB tarafından yapılan açıklamada, ülkede yükselen “insani kriz” nedeniyle Ukrayna'ya 220 milyon dolar (205 milyon euro) daha yardım yapılacağı duyuruldu.

Avrupa Birliği (AB) Bütçe ve İnsan Kaynakları, İnsani Yardım ve Kriz Yönetimi Sözcüsü Balazs Ujvari ise yaptığı açıklamada, “AB, bu savaşa tepki olarak toplam 348 milyon euro insani yardım kararı aldı. Bunun 13 milyonu Ukraynalılara destekleri nedeniyle Moldova'ya ayrıldı” dedi.

Ayrıca AB tarafından yapılan açıklamada, savaş nedeniyle ülkelerinden kaçan Ukraynalılara ruh sağlığı ve psiko-sosyal destek sağlanması için Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu ile 7 milyon euro değerinde bir anlaşma imzalandığı belirtildi.

AB en son geçtiğimiz Nisan ayında Ukrayna'ya 50 milyon euro insani yardım göndermişti.

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