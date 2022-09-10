ABD’li general, teröristle kol kola gezdi

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın sınırımızdan 4 kilometre içeride PKK/YPG’li teröristlerle ortak tatbikat yapması ve hemen akabinde öldürülen iki terörist için Türkçe taziye mesajı yayımladığı skandalın ardı arkası kesilmiyor.

Özgür CEBE

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Türkiye'nin, terör örgütü PKK/YPG işgali altındaki Münbiç ve Tel Rifat'a harekât planından sonra ABD'nin sınırımızdaki hareketliliği de giderek artıyor.

Şırnak'ın Cizre İlçesinin karşısındaki El Malikiye kasabasının sınırımıza 4 kilometre uzaklığındaki Teqil Beqil Köyünde ABD'li askerlerin ağır silahlarla PKK/YPG'li teröristlerle yaptığı ortak tatbikat tepki çekmişti.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı bununla da yetinmeyip Haseki Vilayetine bağlı Kamışlı İlçesi yakınlarındaki Hol Kampına IŞİD saldırısında öldürülen YPG'li terörist için kendi resmi sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımlamıştı.



ABD Merkez Kuvvetler Komutanı (CENTCOM) General Michael Curilla, dün de IŞİD'li teröristler ve ailelerinin rehin tutulduğu Hol Kampına bir ziyaret gerçekleştirdi.

Hem de terör örgütü PKK-YPG'nin Suriye'deki tepe isimlerinden olan Mazlum Kobani kod adlı Ferhad Abdi Şahin ile birlikte. Curilla ile terörist Mazlum Kobani, Hol Kampına giderek burada IŞİD operasyonları ve alınması gereken tedbirlerle ilgili karşılıklı fikir alışverişinde bulundu.

“BİRLİKTE ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

60 bin kişinin yaşadığı Hol Kampına giden ABD'li Curilla, burada teröristlerden brifing aldıktan sonra IŞİD saldırısında öldürülen iki terörist için terörist Kobani ile buradaki diğer üst düzey teröristlere başlığı dileklerinde bulundu. Curilla'nın Hol Kampına yaptığı ziyaret ve buradaki teröristlerle yaptığı görüşmeye dair fotoğraflar ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı resmi hesabından paylaşıldı.

CENTCOM resmi açıklamasında “Kampta güvenliği sağlamak ve insani koşulları düzeltmek üzere DSG ile çalışmaya devam edeceğiz. Hol Kampı'nda birlikte hareket etmek, IŞİD'i yenme kararlılığımızın bir işaretidir” ifadelerine yer verildi.

Açıklamanın devamında, IŞİD'lilerin tutulduğu kamptaki mevcut kötü koşulların terör örgütü tarafından kullanılmak istendiği ve kampta her ay 80 çocuğun dünyaya geldiği ve kamptaki nüfusun yüzde 70'inin 12 yaş altı çocuklardan oluştuğu kaydedildi.



Kamptaki koşullardan ötürü bu çocukların “radikalleşme” tehdidi ile yüz yüze olduğu ifade edildi. Hol Kampı'ndaki tehdide yönelik askeri bir yöntemle çözümün mümkün olmadığına dikkat çekilirken en etkili çözümün ülkelerin vatandaşlarını geri alması ve onları tekrar topluma kazandırması olduğu vurgulandı.

Açıklamada Hol Kampı'nda kalanların yarısının Iraklı olduğu ve Irak'ın kendi vatandaşlarını alma konusunda ilerleme kaydettiği bilgisine yer verildi. Irak'ın vatandaşlarını alması ve yeniden entegre etmesi durumunda, sorunun çok daha kolay çözüleceği kaydedildi. Terör örgütü de ABD'li komutanın ziyaretiyle ilgili yaptığı açıklamada, IŞİD'in kaynaklarını kurutmak ve yeniden toparlanmasını önlemek için gösterdiği çabaların devam edeceği ifade edildi.

KOL KOLA GEZDİKLERİ MAZLUM KOBANİ KİM?

Curilla'nın Hol Kampını birlikte ziyaret ettiği gerçek adı Mustafa Abdi Bin Halil olan Suriye uyruklu Şahin, Cilo ve Mazlum Kobani kod adlarını kullanıyor, terörist 1990 yılında PKK'ya katıldı. Abdullah Öcalan'ın “Manevi oğlum” dediği terörist, 1996 yılına kadar Hakkari kırsalında çok sayıda güvenlik güçlerine yönelik kanlı baskınları yönetti.

1997-2003 yıllarında örgütün Avrupa sorumluluğuna getirildi. Abdullah Öcalan'ın Suriye'den çıkarılmasından sonra İtalya'da oturma izni alabilmesi için yoğun çaba gösterdi. 2004 yılında Mahmur Kampı sorumluluğu, devamında ise Kandil'de PKK Merkez Komite üyeliği yaptı. 2009-2012 yıllarında PKK'nın silahlı kanadı HPG'nin sözde Özel Kuvvetler Biriminin başında yer aldı ve Türkiye'de turizmi hedef almak için büyükşehirlerde çok sayıda bombalı saldırının emrini verdi.

Halen PKK'nın Suriye'de özel kuvvet ve istihbarat faaliyetlerinden sorumlu olan terörist İçişleri Bakanlığının en çok aranan azılı teröristler listesinin 10 Milyonluk Kırmızı kategorisinde yer alıyor.

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