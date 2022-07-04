ABD’li Kongre üyesi Türkiye dönüşü konuştu: ‘F-16 konusunda elimden geleni yapacağım…’

Daha önce Türkiye karşıtı açıklamalarıyla da gündeme gelen Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Türkiye ziyareti sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

ABD’li Senatör Lindsey Graham, bu hafta gerçekleştirdiği Türkiye ziyaretinin ardından Ankara yönetimine F-16 satışı ile ilgili konuştu.

Daha önce Türkiye karşıtı ifadeleriyle bilinen Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham’ın Türkiye dönüşü F-16 satışına destek veren açıklamaları dikkat çekti. Sosyal medya hesabından bir mesaj yayınlayan Graham, “Türkiye’ye F-16 satışını gerçekleştirmek için elinden geleni yapacağını” söyledi.

Graham yayınladığı mesajda, “NATO üyesi ve değerli bir Amerikan müttefiki olan Türkiye’ye çok verimli bir yolculuk geçirdim. Zaman zaman sorunlu bir ilişkimiz olsa da, Türkiye ve ABD’nin iki ulusumuz arasındaki bağları güçlendirmek için adımlar atması zorunludur.” ifadeleri yer aldı.

‘ABD’NİN GÜVENLİK ÇIKARLARINA UYGUN…’

ABD Başkanı Joe Biden, önceki gün Türkiye’nin, İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğine yeşil ışık yakmasının ardından F-16 konusunun gündeme getirildiği iddialarını reddetmiş, Kongre’den bu hafta içerisinde iyi haberler gelmesini beklediğini açıklamıştı.

Graham, “Biden Yönetimi’nin F-16’ları Türk Hava Kuvvetleri’ne satma kararını desteklemek için elimden gelen her şeyi yapacağım. NATO müttefiklerimizin elindeki bu savaş uçakları, bir istikrar duygusu yaratacak ve Türk ordusuna, kesinlikle ABD’nin ulusal güvenlik çıkarlarına uygun yetenekler kazandıracak.” ifadelerinde bulundu.

Lindsey Graham, Türkiye ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile de bir araya geldi.

Türkiye Kasım ayında ABD’den 40 adet yeni F-16 ve mevcut F-16’lar için de 80 adet modernizayon kiti almak için başvuruda bulunmuştu.

İlginizi Çekebilir Biden'ın Türkiye'ye F-16 verilmesini desteklemesi tartışma yarattı

İlginizi Çekebilir Reuters duyurdu: Tahıl taşıyan Rus gemisi Türkiye'de alıkonuldu

İlginizi Çekebilir Kuzey Kore, ABD'ye yüklendi: 'NATO benzeri ittifak kurmak için...'