ABD’li senatörden çok sert Türkiye çıkışı: F-35 programına dönüş yok

Son dönemde Türkiye ile NATO bloğu arasında yaşanan Finlandiya-İsveç anlaşmazlığı devam ederken ABD'den dikkat çekici bir açıklama geldi. ABD medyasına konuşan ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi Başkanı Adam Smith, Türkiye'nin F-35 programına katılmasının gündemde olmadığını dile getirdi.

Sozcu.com.tr

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ABD’li Demokrat siyasetçi Adam Smith, katıldığı bir etkinlikte gündemi değerlendirerek Türkiye’nin yeniden F-35 programına dahil olmasıyla ilgili soruları yanıtladı. Amerika merkezli dijital dergi Breaking Defense’in aktardığı haberde Smith, ABD’nin gündeminde böyle bir durumun olmadığını dile getirdi.

Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi Başkanı olan Smith, NATO gerilimi sonrasında Türkiye’nin F-35 programına dahil olabileceğine dair iddia ve açıklamalara yanıt verdi. Smith, “Türkiye, F-35 programına geri dönmüyor” dedi.

Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi satın alması sonrasında Türkiye, ABD’nin eski başkanı Donald Trump döneminde F-35 programından çıkarılmıştı. Fakat Rusya’nın Ukrayna’ya saldırması sonrasında NATO’ya üye olmak isteyen Finlandiya ve İsveç’in üyeliğini Ankara’nın veto etmesi, “Türkiye tekrar F-35 programına dahil edilebilir” iddialarını kuvvetlendirmişti.

Bu konuyu değerlendiren Smith, ülkesinin amacının Rusya’dan S-400 satın aldığı için Türkiye’yi cezalandırmak olmadığını söylerken, S-400’lerle F-35’lerin aynı yerde olmasından dolayı endişeli olduklarını vurguladı. Smith, “Ben sonuçta Türkiye’ye bazı silahlar verileceğini düşünüyorum ancak bunun F-35 savaş uçakları olacağını düşünmüyorum. Avrupa’nın ne yapacağını ise bilmiyorum” dedi.

Smith’in Türkiye’ye silah satışıyla ilgili son kararı doğrudan kontrol etme yetkisi bulunmazken, bu konuda daha çok Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi’nin alanına giriyor. Fakat yine de Smith, bu konu ile ilgili iç görüye sahip.

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