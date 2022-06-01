ABD’li senatörden Türkiye çıkışı: Sonuçları olacağını açıkça söylemeliyiz

ABD ile Türkiye arasında S-400'lerle başlayan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO çıkışıyla devam eden gerilimi tırmandıracak açıklama ABD Kongresi'nde Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Senatör Bob Menendez'den geldi.

Sozcu.com.tr

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Son dönemde Türkiye karşıtı açıklamalarıyla gündeme gelen ve başta Yunan ve Ermeni lobisi olmak üzere birçok kuruluşla yakın temasta olan ABD’li senatör Bob Menendez, New York’ta katıldığı zirvede Türkiye’nin F-16 savaş uçaklarının modernleştirilmesi süreci ile ilgili konuştu.

Türkiye’nin F-16 savaş uçakları filosunu modernleştirmek için ABD’ye başvuruda bulunduğuna dikkat çeken Menendez, “Türkiye’ye diğer askeri ekipmanların satışını kabul etmeyi çok zor buluyorum” dedi.

“Barışa, istikrara ve büyümeye yatırım” sloganıyla düzenlenen Akdeniz İş Zirvesi’nde konuşan Kongre’deki Dış İlişkiler Komitesi’nin Başkanı, Türkiye’nin NATO çıkışını da değerlendirdi. Menendez, Ankara’nın İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya katılmasını engellediğini hatırlatan Menendez, “Günün sonunda Türkiye’nin bu engelleri kaldıracağına inanıyorum” ifadesini kullandı.

Akdeniz’de yaşanan gerilim ile ilgili de Menendez, “Türkiye, bölgede istikrar için bir tehdit oluşturmaya devam ediyor” yorumunu yaparken, “Türkiye NATO’nun birliğine kritik bir zamanda zarar veriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilişkiler zor, beklediğimiz türden bir ilişki değildi” yorumunu yaptı.

Menendez sözlerini ,”Türkiye’ye uluslararası yasaları ihlal etmesinin bir karşılığı olacağını açıkça söylemeliyiz” dedi.

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