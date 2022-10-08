ABD’nin Atina Büyükelçiliği’den tepki çeken paylaşım

Türkiye ile Yunanistan gerilimi artarken üç gün önce Akdeniz’deki Girit Adası’na demirleyen ABD’nin nükleer uçak gemisinin fotoğrafları ABD'nin Atina Büyükelçiliği tarafından “İki güzel şey yan yana, Yunanistan doğası ve ABD gücü” notuyla paylaşıldı.

Yaşar ANTER

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilim Ege'deki adaların silahlandırılması nedeniyle hızla artarken, ABD'nin Atina Büyükelçiliği’nin sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım tepki gördü.

“İKİ GÜZEL ŞEY YAN YANA”

Üç gün önce Akdeniz'deki Girit Adası'nda bulunan Souda deniz Üssü açıklarına demirleyen ABD'nin en önemli nükleer uçak gemilerinden olan ve üzerinde 3 bin 500 askeri personel ile 8 sekiz avcı filosunu barındıran nükleer uçak gemisi USS George H.W. Bush'un fotoğraflarını paylaşan büyükelçilik, “İki güzel şey yan yana, Yunanistan doğası ve ABD gücü” yazılması dikkat çekti.

ABD'nin Atina Büyükelçiliği'nin yaptığı bu paylaşım ile Yunanistan hükümetini her zaman desteklediği mesajı verdiği belirtildi.

İlginizi Çekebilir Yunanistan, Kos Adası'na sözde soykırım anıtı dikti

İlginizi Çekebilir Yunanistan'ın eski Başbakanı Çipras'tan AB'ye: 'Türkiye'ye derhal yaptırım uygulanmalı'