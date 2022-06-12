ABD’nin İncirlik Üssü’nde çekilen fotoğraflar 20 yıl sonra yayınlandı

ABD'nin Küba'daki Guantanamo Körfezi'ndeki tartışmalı askeri üs Guantanamo Kampı ile ilgili 20 yıl önce çekilen fotoğraflar ortaya çıktı...

Sozcu.com.tr

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ABD’in El-Kaide ve Taliban militanlarını tuttuğu ve 2002 yılından beri askeri bir hapishane olarak kullanılan Guantanamo Kampı’nda ve İncirlik Üssü’nde 20 yıl önce çekilen fotoğraflar ilk kez ortaya çıktı.

ABD’nin önde gelen medya kuruluşlarından New York Times’ta yayınlanan kapsamlı haberde, Afganistan başta olmak üzere birçok ülkede ele geçirilen El-Kaide ve Taliban’la bağı olan kişilerin yakalanma ve Guantanamo’ya götürülme süreçleri mercek altına alındı. 20 yılı aşkın bir süredir Guantanamo’da çekilen çok az fotoğraf kamuoyuna sızarken, New York Times, Ulusal Arşiv’e başvurarak Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında bu fotoğraflara ulaştı ve okurlarıyla paylaştı.

Bazı fotoğraflarda Türkiye’ye gelen ve burada İncirlik Üssü üzerinden Guantanamo’ya giden mahkumlar görülüyor. Bir fotoğrafta gözleri ve ayakları kapalı olarak tutulan bir mahkumun ağzında da mavi maske görülüyor. ABD askerlerinin bu mahkumlarda bulaşıcı hastalık olma ihtimaline karşı bu önlemi aldığı görülüyor.

Genelde Afganistan’dan getirilen mahkumlar İncirlik Üssü üzerinden Guantanamo Körfezi’ne gönderiliyordu. Türkiye’de çekildiği ortaya çıkan fotoğraflardan birinde ABD askerleri “hatıra” olarak bir poz veriyor. Fotoğrafta elleri bağlı olan mahkumun eline ABD bayrağı iliştirilmiş olarak görülüyor.

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