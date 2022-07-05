ABD’yi kana bulayan saldırgan şarkıcı çıktı: 16 bin dinleyicisi varmış

ABD'de dün yaşanan terör saldırısı sonrasında gözler 6 kişiyi öldüren ve onlarca insanı yaralayan 22 yaşındaki Robert 'Bobby' Crimo III'te... 22 yaşındaki saldırganın yaşamı ile ilgili yeni bilgilere ulaşıldı.

Sozcu.com.tr

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ABD’nin Illinois eyaletindeki Highland Park’ta düzenlenen silahlı saldırıyı gerçekleştiren 22 yaşındaki Robert Crimo ile ilgili yeni bilgiler gelmeye devam ediyor…

6 kişiyi öldüren ve onlarca insanı yaralayan Robert Crimo’nun “Awake” (Uyanık) mahlasıyla müzik yaptığı ve müzik dinleme platformu Spotify’da 16 bin dinleyicisi olduğu ortaya çıktı. Genç şarkıcının 100 bin dolarlık serveti olduğu da ortaya çıktı.

Saldırganın 2020 yılında yapılan seçimler öncesinde ABD’nin o dönemki Başkanı Donald Trump’a destek yürüyüşüne bir kostümle katıldığı da tespit edildi. ABD’de çok yaygın olan “Waldo” karakteri gibi kırmızı-beyaz çizgili bir kostüm ve gözlük tercih ederek mitinge katılan Crimo’nun bir çatıya çıktığı ve rastgele ateş açtığı kaydedildi.

Crimo’nun müzik videoları çekerek bunları yayınladığı da kayıtlara geçti. Saldırganın aile geçmişiyle ilgili bilgiler de yerel medyada yayınlandı. Crimo’nun babası Bob Sr.’ın bir dönem şarküteri işlettiği ve belediye başkanı adayı olduğu belirtilirken, 48 yaşındaki annesi Denise Pesina’nın ise aile içi şiddet şüphesiyle bir kere gözaltına alındığı duyuruldu.

Saldırganın annesinin bir Mormon olduğu ve alternatif tıbba merak saldığı da öğrenildi.

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