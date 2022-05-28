ABD’yi sarsan okul saldırısının ardından silah lobisi toplandı

ABD, Teksas eyaletinde 21 kişinin hayatını kaybettiği ilkokul saldırısının şokunu yaşarken eleştirilerin hedefindeki silah lobisi aynı eyalette gövde gösterisi yaptı. Etkinlikte konuşan eski ABD Başkanı Donald Trump, saldırılara karşı çözümün daha fazla silahlanma olduğunu söyledi.

Sozcu.com.tr

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ABD'yi sarsan kanlı ilkokul saldırısı ülkede silah karşıtlarının seslerini yükseltmesine yol açarken ülkenin en büyük silah lobisi Ulusal Silah Birliği (NRA), Teksas'ın Houston kentinde yıllık kongresine dün başladı.

Silahlanma yanlılarının gövde gösterisi olan etkinlikte dün eski ABD Başkanı Donald Trump konuştu. Silah kontrolünün artırılmasına karşı çıkan Trump, aksine öğretmenleri silahlandırmanın en iyi çözüm olduğunu savunarak “Şeytanın varlığı, yasal niteliğe sahip vatandaşları silahlandırmak için en iyi neden” dedi.

NRA, 21 kişinin öldüğü saldırı sonrasında aynı eyalette 3 gün sürecek yıllık kongresini iptal etmemekle eleştiriliyor. Polis, etkinliğin düzenlendiği merkez etrafında düzenlenen protestolara karşı yoğun güvenlik önlemleri aldı. Eleştiriler nedeniyle bazı isimler kongreye katılmaktan vazgeçtiklerini açıkladı.

BIDEN, SİLAH LOBİSİNİ SUÇLAMIŞTI

Başkan Joe Biden ve Kongre’deki Demokratlar, saldırı sonrasında daha katı silah yasaları için çağrılarını artırdı. Biden, saldırıdan silah lobisini sorumlu tutarak “18 yaşında bir çocuğun silah dükkanına girip iki saldırı silahı alması tam anlamıyla yanlış bir olay. Ülke olarak şunu sormalıyız: Tanrı aşkına, ne zaman silah lobisine karşı ayağa kalkacağız” demişti.

Silahlanmanın çok yaygın olduğu ABD’de çok sayıda silahlı saldırı yaşanmasına rağmen silah lobisi büyük güce sahip.

POLİS GEÇ MÜDAHALE ETTİ

Teksas'ın Uvalde kasabasındaki Robb İlkokulu’nda yaşları 7 ile 11 arasında değişen 19 öğrenci ve 2 öğretmeni öldüren 18 yaşındaki saldırgan Salvador Ramos, okulu kuşatan güvenlik güçleri tarafından vurularak öldürülmüştü. Eleştirilerin hedefindeki polisten, saldırgana zamanında müdahale edilmemesinin “yanlış bir karar” olduğu itirafı geldi.

Teksas Halk Güvenliği Departmanı Direktörü Steven McCraw, düzenlediği basın toplantısında, polisin saldırıdan bir saat sonra okula girmesiyle ilgili eleştirilere yanıt vererek olay yerindeki güvenlik görevlilerinin “çocukların tehlikede olmadığını” düşündüğünü söyledi.

McCraw, yaklaşık bir saat boyunca polislerin saldırgana müdahale etmek yerine özel timlerin gelmesini beklediğini kaydetti.

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