ABD’yi ziyaret eden Türk heyetinden F-16 mesajı

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Efkan Âlâ, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın New York'ta bazı Kongre üyeleriyle yaptığı görüşmelerde olduğu gibi, burada görüştüğümüz Kongre üyeleri de bir NATO müttefiki olarak ülkemizin F-16 filosunun modernize edilmesine yönelik olumlu mesajlar vermişlerdir" dedi.

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AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Efkan Âlâ, parlamenter diplomasinin tamamlayıcı ve zenginleştirici bir yönünün olduğunu belirterek, bu diplomasinin olumlu sonuçlarının olmaya başladığını söyledi.

Âlâ’nın öncülüğünde, AKP Diyarbakır Milletvekili Mehdi Eker, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Akif Çağatay Kılıç, NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanı ve AKP Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak ile AKP İstanbul Milletvekili Volkan Bozkır, Washington’da yürüttükleri temasların ardından Türkiye’nin Washington Büyükelçiliğinde Türk gazetecileri bilgilendirdi.

10-13 Mayıs’taki ziyaretlerinin ardından bu ikinci ziyaretin de faydalı geçtiğini dile getiren Âlâ, bu ziyaret kapsamında 2’si Senatör, 14’ü Temsilciler Meclisi üyesi olmak üzere 7 Demokrat ve 9 Cumhuriyetçi Kongre üyesi ile bir araya geldiklerini kaydetti.

Âlâ, temaslarında F-16’lar da dahil olmak üzere ikili ve bölgesel konuları ele aldıklarını ifade ederek, “Parlamenter diplomasinin, hükümetler arasında düzenli şekilde devam eden temasları tamamlayıcı ve zenginleştirici bir yönü var. Bu yıl Türkiye’den ABD’ye 5, ABD’den Türkiye’ye 4 parlamenter heyetin seyahati oldu. Yıl sonundan önce bu sayı artabilir. Hükümetimiz ile Biden yönetimi arasındaki üst düzeyli temaslardaki yoğunluk kadar parlamenter heyetlerin ziyaretlerinde bir süredir görmeyi arzu ettiğimiz bir artış var” dedi.

Ukrayna başta olmak üzere yakın coğrafyada yaşanan gelişmelerin, Türkiye’nin sadece bölgesinde değil, küresel anlamda da ne kadar kritik bir rol oynadığının Kongre’de daha iyi anlaşılmasına katkı sağladığına dikkati çeken Âlâ, “Mayıs ayındaki ziyaretimizde gıda güvenliği konusunda endişe beyan eden ve bizden çözüm talep eden çok sayıda Kongre üyesi olmuştu. Bu kez muhataplarımız, İstanbul Tahıl Girişimi’nin müzakeresi ve yürürlüğe konulması dolayısıyla takdirlerini defaatle ifade ettiler.” şeklinde konuştu.

F-16 AÇIKLAMASI

Âlâ, Rusya-Ukrayna savaşında Türkiye’nin ortaya koyduğu diplomatik çabaların da herkes tarafından takdirle karşılandığını belirterek, şunları kaydetti:

* “İşte tam da bu sebeple, içinden geçmekte olduğumuz dönemde Türkiye’nin talep ettiği F-16 modernizasyon ve tedarik paketinin, ülkemizin güvenliği, NATO’nun caydırıcılığı ve bölgemizin istikrarı için ne kadar gerekli olduğu bir kez daha gözler önüne serilmiştir.

* Sayın Cumhurbaşkanı’mızın New York’ta bazı Kongre üyeleriyle yaptığı görüşmelerde olduğu gibi, burada görüştüğümüz Kongre üyeleri de bir NATO müttefiki olarak ülkemizin F-16 filosunun modernize edilmesine yönelik olumlu mesajlar vermişlerdir. Başkan Biden’ın da Madrid’de ifade ettiği üzere yönetim, zaten bu satışı desteklemektedir.”

Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Bob Menendez’in Senato’da 2023 yılı Ulusal Savunma Güvenlik Yasası’na (NDAA) devredilmek üzere, ABD’nin Türkiye’ye F-16 tedarikini Yunanistan’la ilişkilerine bağlayan bir yasa maddesi önerisini sunduğuna işaret eden Âlâ, “Türkiye'ye F-16 satışını, başka bir NATO müttefikiyle ikili ilişkilerimize bağlayan bu maddeyi haksız ve mesnetsiz buluyoruz. ABD Kongresi’nden iki NATO müttefiki olan Türkiye ve Yunanistan’a karşı hakkaniyetli ve eşit mesafede durmasını, Ege sorunları konusunda ülkemizin hassasiyetlerine de saygı göstermesini ve NATO’nun geleceğini şahsi menfaatlerinden ulvi tutmasını bekliyoruz” görüşünü paylaştı.

Türkiye ile ABD arasındaki anlaşmazlık konularına gerçekçi şekilde yaklaşılması gerektiğinin altını çizen Âlâ, “F-16 tedarik sürecinin olumlu neticelenmesinin, taraflar arasında güvenin yeniden pekiştirilmesine ve mevcut anlaşmazlıklarımızın çözümüne olumlu etkide bulunacağına inanıyoruz.” dedi.

Âlâ, Türkiye ile ABD arasındaki konuların bir günde çözümünün mümkün olmadığına işaret ederek, “Ama gerek stratejik mekanizma altında yapılan temasların gerek F-16 tedarik sürecinde Kongre’yle yürütülen bu görüşmelerin olumlu sonuçlarının, Türkiye ile ABD arasındaki pozitif gündeme ve stratejik ortaklığa katkı sağlayacağı şüphe götürmez bir gerçektir.” dedi.

“YUNANİSTAN, DİPLOMATİK YANKESİCİLİK YAPIYOR”

Türkiye’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) konusundaki pozisyonunun net olduğunu ve yıllardır politikasının değişmediğini belirten Âlâ, şunları dile getirdi:

* “Biz bu konuda karşı tarafın olumlu, pozitif adım atmasını bekliyoruz çünkü üzerimize düşeni referandum döneminde de daha sonraki dönemde de yaptık. Şimdi de oradaki gelişmelere olan itirazımızı söylüyoruz ve yanlışları dile getiriyoruz ve Türkiye’nin bu konularda oldubittiye izin vermeyeceğinin altını da her zaman çiziyoruz ama Yunanistan zaman zaman iklim müsait olunca, kendine göre değerlendirdiğinde fırsat bulunca tabiri caizse diplomatik yankesicilik yapıyor, yapmaya çalışıyor.

* Fırsattan istifade etmeye çalışıyor kendine göre. Oysa onlar için fırsat değil bunlar. Türkiye, kendi politikalarını, kendi haklarını asla örselettirmez. Ve yapılması gereken neyse o yapılır, bunu da Sayın Cumhurbaşkanı’mız da devlet başkanı olarak dile getirdi, Dışişleri Bakanı’mız dile getirdi, biz de dile getiriyoruz ve herkesi orada uluslararası hukuka harfiyen saygı göstermeye çağırıyoruz. Onun dışında herhangi bir gelişme Türkiye bakımından zaten kabul edilebilir değil.” AA

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