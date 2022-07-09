Abe’yi öldüren saldırganın ifadesinde yeni detaylar: Ailemi dağıttılar

Japonya, ülkenin en uzun süre başbakanlık koltuğunda oturan ismi Shinzo Abe'nin gündüz vakti kalabalığın gözleri önünde öldürülmesinin şokunu yaşıyor. Abe'nin naaşı başkent Tokyo’daki evine götürülürken, yarın yapılacak parlamento seçimleri için güvenlik önlemleri artırıldı. Saldırganın ifadesiyle ilgili yeni ve çarpıcı detaylar da ortaya çıktı.

Sozcu.com.tr

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Japonya'da suikasta kurban giden eski başbakanlardan Shinzo Abe’nin naaşı bugün başkent Tokyo'daki evine götürülürken ülke büyük yas yaşıyor.

Silahlı saldırı vakalarının nadir olduğu ve çok katı silah kontrolü yasalarının uygulandığı Japonya'da ülkenin en uzun süre başbakanlık koltuğunda oturan ismi Abe'nin dün Nara kentinde konuşma yaptığı sırada öldürülmesi şok etkisi yarattı.

Halk, 67 yaşında hayatını kaybeden Abe'nin Tokyo'daki konutu önünde toplandı. Yetkililer, naaşı taşıyan siyah aracı eğilerek selamladı.

Nara'da da saldırının düzenlendiği yerde çok sayıda kişi ellerinde çiçeklerle Abe'yi anmak için bir araya geldi. Eski Japonya Başbakanı için cenaze töreninin salı günü düzenlenmesi bekleniyor.

SEÇİM İÇİN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

Saldırının yaşandığı Nara kentindeki polis yetkilileri ise, eski başbakanın güvenliğiyle ilgili bazı sorunlar yaşanmış olabileceğini kabul etti.

Öte yandan ülkede parlamento seçimlerinin planlandığı gibi yarın yapılacağı açıklandı. Başbakan Fumio Kishida'nın bugün seçim kampanyasında konuşma yapacağı Fujiyoshida kentinde yoğun güvenlik önlemleri alınması ve metal dedektörler yerleştirilmesi dikkat çekti.

Abe suikastı sonrasında seçimlere katılımın yüksek olması bekleniyor.

SALDIRGAN ABE’Yİ TAKİP ETMİŞ

Eski başbakanı güpegündüz el yapımı silahla öldüren 41 yaşındaki Tetsuya Yamagami'nin, “ailesinin iflasına ve dağılmasına yol açan dini bir gruba” karşı kin güttüğünü ve Abe'yi de o grupla bağı olduğuna inandığı için öldürdüğünü söylediği ortaya çıktı. Japon basını, 2002-2005 yılları arasında donanmada görev yapan saldırganın Abe'ye siyasi inançları yüzünden saldırmadığını söylediğini aktardı. Haberlere göre saldırgan, polise verdiği ifadede Abe'nin seçim kampanyası için dolaştığı başka kentlere de gittiğini anlattı.

Öte yandan polis, söz konusu dini gruba dair bir açıklama yapmadı.

67 yaşındaki Abe, 2020'de sağlık sorunları nedeniyle başbakanlık görevinden istifa etmişti ancak hâlâ iktidardaki Liberal Demokrat Parti’de ve Japonya siyasetinde etkili bir isimdi.

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