Adli Tıp, Ivana Trump’ın ölüm nedenini açıkladı

Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın ilk eşi Ivana Trump’ın ölüm nedeni Adli Tıp raporuyla kesinleşti. 73 yaşında hayatını kaybeden Ivana Trump’ın cansız bedeni New York'taki evinde merdivenlerin ucunda bulunmuştu.

Sozcu.com.tr

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ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'ın ilk eşi ve çocukları Donald Jr., Ivanka ve Eric Trump'ın annesi Ivana Trump'ın ölümüyle ilgili adli tıptan açıklama yapıldı.

Polis, 73 yaşındaki Trump’ın cansız bedenini New York’taki evinde merdivenlerin ucunda bulunduğunu bildirmişti. Yetkililerin Trump’ın merdivenlerden düştüğünü ya da kalp krizi geçirdiğini düşündüğü belirtilmişti.

New York Adli Tıp Kurumu'ndan yapılan açıklamada, Ivana Trump'ın vücuduna aldığı darbeler sonucu hayatını kaybettiği kaydedildi. Ölüm nedeni kaza olarak açıklanırken Trump'ın büyük ihtimalle merdivenden düşerek hayatını kaybettiği aktarıldı.

ABD basınına konuşan bir yetkili, olayın bir kaza olduğunu ve Ivana Trump'ın ölümüyle ilgili bir şüphe bulunmadığını söyledi.

TÜRK KUAFÖRÜYLE RANDEVUSUNA GİDİYORDU

70’lerinde olmasına rağmen sağlığı iyi olan Ivana Trump’ın Türk kuaförle olan randevusuna gitmek için acele ettiği öne sürülmüştü. Kuaförü Salih Çakırca, Ivana Trump'ın perşembe günkü randevusuna gelmediğini söylemişti.

Donald Trump’la 1977-1992 yılları arasında evli kalan Çekya doğumlu eski model Ivana Trump, ayrılığın ardından kendi moda markasını yaratmış ve aralarında eski eşine ithaf ettiği “Raising Trump” (Trump’ı yetiştirmek) kitabının da bulunduğu bir dizi kitap yazmıştı.

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