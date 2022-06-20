‘Afgan kadınların evden çıkmasını yasaklayan Taliban yöneticilerine seyahat yasağı getirilsin’
BM Güvenlik Konseyi, bu hafta Taliban liderlerine seyahat yasağının yeniden hayata geçirilmesi önerisini görüşecek.
Birleşmiş Milletler'e (BM) çağrı yapan insan hakları örgütleri, Afganistan'da kadınların seyahat hakkını engelleyen Taliban yöneticilerine seyahat yasağı getirilmesini istedi.
Çok sayıda örgüt, Afgan kadınların evlerinden bile çıkmasını engelleyen Taliban üyelerinin en azından ülkeden çıkmalarının yasalanması gerektiğini vurguladı.
BM, Taliban'ın geçen yıl ağustosta Afganistan'da iktidarı yeniden ele geçirmesinin ardından örgüte yönelik birçok yaptırımı hayata geçirmiş, Afganistan'a uluslararası yardımlar da kesilmişti. BM Güvenlik Konseyi'nin bu hafta Taliban liderlerine seyahat yasağının uzatılması konusunu görüşmesi bekleniyor.
SEYAHAT YASAĞI ASKIYA ALINMIŞTI
Taliban liderlerine yönelik seyahat yasağı, üç yıl önce Taliban'la sürdürülen barış görüşmeleri nedeniyle büyük ölçüde askıya alınmıştı. İnsan Hakları İzleme Örgütü, özellikle kadınlara yönelik baskı uygulamalarında rolü olan Taliban yetkililerinin seyahat yasağı listesine alınmasını istediklerini bildirdi.
İktidara gelir gelmez Afgan kadınlar üzerindeki baskıyı artıran Taliban, kadınların erkek akrabaları olmadan seyahate çıkmasını yasaklamış, açık alanlarda yüzlerini örtme zorunluluğu getirmiş ve ortaokuldan sonra kız öğrencilerin okula gitmesini engellemişti.