Akşener: Sizi soydular, evlatlarınızın geleceğini çaldılar

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Türk Telekom’un devri ile kur korumalı mevduat ve AnkaPark’ın maliyetine dikkat çekerek “113 milyar lira sizin cebinizden çıktı. Sizi soydular. Sizin evlatlarınızın geleceğini çaldılar. Türkiye böyle bir felaketle karşı karşıya” dedi.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, esnaf ziyareti için gittiği Keçiören’de kendisini bekleyen kalabalığa hitap etti.

İki buçuk yıldır gerçekleştirdiği esnaf ziyaretlerine değinen Akşener, “Ben bu dükkanlara niye gittim? Bu dükkanlarda neler öğrendim? Öncelikle bir şey söyleyeyim. Oculuk-buculuk üzerinden birbirinize düşman edildiniz. Sizi birbirinizin karşısına diktiler. Seçmen velinimettir, velinimet olduğunuzu unutturdular.” dedi.

‘Ceketimi assam, şapkamı assam seçilirim modeli içinde vatandaşın gözünün içine bakmayı unutan siyasetçilere’, ‘seçmen velinimettir’i hatırlatmak ve harami düzeni sandıkta yıkmak için yola çıktıklarının mesajını veren Akşener, bir vatandaşın kendisine “Siz bunları emekli mi edeceksiniz?” diye sorduğunu aktardı.

“BİZ BUNLARI EYT’Lİ YAPACAĞIZ”

“EYT’li yapacağız” cevabını verdiğini belirten Akşener, “Çünkü EYT’lilerin çektiği acıyı bu ağabeyler azıcık görsün istiyorum.” şeklinde konuştu.

“Bakın oculuk ve buculukla soyuluyorsunuz” diyen Akşener, şöyle devam etti:

* Şu kur korumalı mevduat meselesi yok mu? 75 milyar lira ödendi sahiplerine. 75 milyar lira cebinizden çıktı. Elbette haram olsun, zıkkım olsun da; gitti gitti. Cebinizden gitti. Damadın biri çıktı dedi ki… Biliyorsunuz şimdi de ışıltılı gözlü bir ağabeyimiz var işbaşında. Yani ışıltı var ışıltı. Işıkla mesaj veriyor ağabey. İşte o mesajları almayacaksınız. Gerçekleri isteyeceğiz. 75 milyar lira nasıl gitti? Çünkü Türkiye’nin her türlü borcunu, altın ve dolar, euro ile yaptılar. Türkiye inanılmaz bir zarar gördü. Ekonomiyi doğru dürüst yönetemediler.

* Biliyorsunuz ordinaryus profesör, büyük ekonomist, büyük tarihçi, tıp doktoru, Nobellik ekonomist Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi dedi ki; ‘Faiz sebep, enflasyon sonuç.’ Ayvayı yedik hep beraber. Doların yükselmesini önlemek amaçlı kur korumalı mevduat açıldı. 75 milyar tl cebinizden çıktı. 75 milyarı koyun, Keçiören’de Türkiye’de neler yapılırdı.

* İstihdam yaratılabilirdi, Türkiye’nin bütün çocuklarına, ilkokuldan lise sona kadar devlette okuyan bütün çocuklarına sabah kahvaltısı ve öğle yemeği verilebilirdi. Yıllık 26 milyar lira tutuyor. İstihdam yaratılabilirdi. Bütün KYK kredileri çizilebilirdi. Yurtlar, fabrikalar yapılabilirdi.

“HEP BİRLİKTE ÇARPILDIK”

Türk Telekom'un devrine değinen Akşener, “24 milyar lira Telekom’dan çarpıldık hep birlikte. Ceplerimizden 24 milyar lira Telekom üzerinden alındı, Hariri’nin cebine kondu. Haram, zıkkım olsun ama başka bir şey var. Büyük ekonomist dünya liderimizin aile dostuna kıyak çekildi. Senden, Hariri’nin cebine gitti. Senin çocuğun evde ağlıyor, senin karın akşamdan akşama makarna pişiriyor ama Haririler’e ayıp olur. 24 milyar lira sizden çıktı, onların cebine gitti” dedi.

AnkaPark'ın maliyetine de dikkat çeken Akşener, “Meşhur bir AnkaPark’ımız var. Dinozorlar ağlıyor. Yalnız bu dinozor takıntısı nedir? Ben Ankaralı değilim, muhtemelen siz benden daha iyi biliyorsunuz. Yer gök dinozor. AnkaPark’a gömülen para 14 milyar lira. 99’un üstüne koydunuz 113 milyar lira. 113 milyar lira sizin cebinizden çıktı. Sizi soydular. Sizin evlatlarınızın geleceğini çaldılar. Ve Türkiye böyle bir felaketle karşı karşıya. Şimdi söylemeye çalıştığım şey şu; el ele verirsek, siz velinimet olduğunuzu bilirseniz, ‘velinimet benim kardeşim gel karşıma hazır olda dur’ derseniz, oylarınızı çok pahalı hale getirirseniz, oculuk-buculuk üzerinden size laf edene ‘defol git’ derseniz kazanan siz olursunuz. değerlendirmesini yaptı.

SOSYAL KONUT PROJESİNİ DEĞERLENDİRDİ: MANTIK OLARAK DOĞRU

Sosyal konut projesine değinen Akşener şunları ekledi:

“Mantık olarak doğru ama anlatılmayan bir yanı var. Ne kadar ödeyeceğiniz belli değil. Şimdi ben Hayrettin Karaman'dan değil ama bu işi iyi bilenlerden fetva almalarını tavsiye ediyorum. Dini olarak da yanlış, siyasi olarak doğru olabilir ama mali olarak da yanlış. Çünkü neyi aldığını, ne kadar ödeyeceğini vatandaş bilmek zorundadır. Onu söylemek zorundasınız. Bakın projeye söyleyecek sözümüz yok. Onlara düzeltmeleri için her türlü imkanı sunacağız. Düzeltmedikleri takdirde biz geleceğiz o projeyi yapacağız ve fakirin eline ödeyebileceği şekilde ev teslim edeceğiz.”

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