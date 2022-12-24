Akşener’den kız öğrencilere eğitimi yasaklayan Taliban’a sert tepki

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Afganistan’da kız çocuklarının okula gitmesini yasaklaması ve bunu yüce dinimizi alet ederek meşrulaştırmaya çalışmasını en sert şekilde kınıyorum" ifadeleriyle Taliban'a tepki gösterdi.

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İYİ Parti lideri Meral Akşener, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Taliban’ın Afganistan’da kızların üniversite eğitimini askıya almasına ilişkin karara sert tepki gösterdi. Akşener, mesajlarında şunları belirtti:

* “Kadınları insan değil, köle olarak gören ucube bir anlayışın; Afganistan'da kız çocuklarının okula gitmesini yasaklaması ve bunu yüce dinimizi alet ederek meşrulaştırmaya çalışmasını en sert şekilde kınıyorum. Bu insanlık suçunu asla kabul edemeyiz.

“ZULME KARŞI KADINLARIN YANINDA DİMDİK DURMAK, BİR MEDENİYET VAZİFESİDİR”

* ‘Kadın yükselmezse alçalır vatan’ sözlerinden aldığımız ilhamla, bizler biliyoruz ki; hangi rejim, din, aidiyet, mezhep, ideoloji ve hangi gerekçeyle olursa olsun; kadının bedeninin ve benliğinin çiğnendiği, sömürüldüğü bir düzen sorgulanmaya mahkûmdur.

* Çünkü; İran'da Mahsa Amini kızımızın katledilmesine verilen toplumsal tepki de göstermektedir ki; hürriyet kadınların omuzlarında yükselir. İstibdat ise kadınların acılarından beslenir. İşte bu zulme karşı kadınların yanında dimdik durmak, bir medeniyet vazifesidir.”