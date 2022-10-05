Al Monitor: İranlılar, Türkiye’de laikliğin gerilemesinden endişeli

İran’da 22 yaşındaki Mahsa Amini’nin başörtüsünü düzgün takmadığı gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesi ülkede yeni bir protesto dalgasını tetikledi. ABD merkezli Al Monitor sitesinin haberine göre, özgürlük ve laiklik arayışındaki birçok İranlı ise, yıllardır güvenlik sığınak olarak gördükleri Türkiye'deki gidişattan endişeli. Yazıda, Türkiye’deki Mahsa Amini protestolarının Atatürk heykeli önünde düzenlenmesinin bir tesadüf olmadığı vurgulandı.

Sozcu.com.tr

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ABD merkezli Al Monitor sitesi, ülkelerindeki İslam rejiminden kaçmak isteyen İranlılar için bir zamanlar “güvenli sığınak” olan Türkiye'nin artık farklı bir ülke olduğu yorumunda bulundu.

Eğlenmek isteyen İranlılar için ülkelerinde ahlak polisi baskınlarının günlük hayatın rutini olduğuna dikkat çekilen yazıda, geliri olan birçok İranlının yıllardır bu baskıdan kaçmak için Türkiye'ye tatile ya da yaşamaya geldiği hatırlatıldı. Makalede, İran'daki ekonomik kriz ve vize sıkıntıları nedeniyle Türkiye'nin İranlıların gidebildiği az sayıda ülkeden biri olduğu, İranlıların Türkiye'de başörtüsüz dolaşabildiği, alkollü içki içip eğlenebildiği kaydedildi.

Ayrıca ülkelerinde yasaklı bazı İranlı sanatçıların da Türkiye'de konserler verdiği, birçok İranlı gencin daha özgür bir hayat için Türkiye'ye gelmeyi tercih ettiği belirtildi.

‘TÜRKİYE, İRAN’A BENZEMEYE BAŞLADI’

Öte yandan Al Monitor, bu tablonun özellikle Türkiye'de yaklaşan seçimler öncesi değişmeye başladığı yorumunda bulundu. Türkiye’de insan haklarının tehlikede olduğu yorumunu içeren yazıya göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dini gruplara yakın tavrı ve laik yaşam tarzına yönelik rahatsızlıklar nedeniyle, İranlılar, Türkiye'de kültür üzerinde İran'dakine benzer bir baskı kurulduğuna inanıyor.

Yazıda Zeytinli Rock Festivali'nin ve birçok konserin iptal edilmesi ve gece müzik yasağının devam etmesi de Türkiye'deki duruma örnek gösterildi. Ayrıca şarkıcı Gülşen'in tutuklanması ve İranlı ünlü müzisyen Mohsen Namjoo'nun konserinin “Kuran’la dalga geçtiği” iddiası üzerine yasaklanması da hatırlatılarak “Hükümetle uyumlu değilse Türkiye'de hiçbir müziğin çalmasına izin yok” denildi.

‘ATATÜRK HEYKELİ ÖNÜNDEKİ PROTESTOLAR TESADÜF DEĞİL’

Al Monitor, Türkiye'deki İranlıların ülkede laikliğin ve ifade özgürlüğünün giderek gerilediğinin farkında olduğunu belirterek Türkiye'deki Mahsa Amini protestolarının Atatürk heykeli önünde düzenlenmesinin de bir tesadüf olmadığını vurguladı.

Ülkelerinde laikliğin bir gecede yok olduğunu hatırlayan İranlıların laik hayat yaşayabilecekleri az sayıda yerden biri olan Türkiye'deki gelişmelere tepki duyduğu ifade edildi.

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