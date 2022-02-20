Alev alev yanan gemiden mucize kurtuluş: Bana yaşadığımı söyleyin!

Yunanistan’dan İtalya’ya giderken Korfu Adası açıklarında iki gün önce sabaha karşı yanmaya başlayan ve 12 kişinin kaybolduğu yolcu gemisinde sabaha karşı bir mucize yaşandı. Kayıp TIR şoförlerinden 21 yaşındaki Litvanyalı şoför, geminin arka bölümündeki alevlerin sona ermesinin ardından saklandığı yerden yürüyerek çıktı ve şaşkın bakışlar arasında kurtarma botuna bindi.

Yaşar ANTER

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Yunanistan’ın İgumenitsa Limanı’ndan hareket ederek İtalya’nın Brindisi kentine giderken Korfu Adası açıklarında iki gün önce sabaha karşı garaj bölümünden yanmaya başlayan Grimaldi Grubu’na ait İtalyan bayraklı Euroferry Olympia yolcu gemisinde 278 kişi kurtarılmıştı.

MUCİZE YAŞANDI

Kayıp olan ve aralarında bir Türk TIR şoförünün de bulunduğu 12 şoför için arama kurtarma çalışmaları devam ederken 48 saattir devam eden yangında söndürme ve soğutma çalışmaları sırasında bu sabaha karşı bir mucize yaşandı. Soğutma yapılan geminin kıç tarafından saklandığı yerden çıkan 21 yaşındaki Litvanyalı TIR şoförünün Kirly Kirlyenka'nın yürüyerek çıkması görenleri şok etti.

BANA YAŞADIĞIMI SÖYLEYİN İNANAMIYORUM

Haberi Denizcilik Bakanlığı Giannis Plakiotakis verdi. Kirlyenka'nın kurtarma ekiplerine söylediği ilk sözleri ise “Bana yaşadığımı söyleyin hala inanamıyorum” oldu.

Genç Litvanyalı şoför gemiden sarkıtan ip merdiven ile kurtarma botuna bindi. Litvanyalı genç şoförün sağ salim bulunması diğer kayıp 11 şoföründe sağ salim bulunması konusunda umutları arttırdığı belirtildi. Litvanyalı şoför kurtulduğu yerin altından sesler duyduğunu söyledi. Gemide bir yandan soğutma çalışmaları devam ederken geminin römorkorlar aracılığı ile Korfu Adası'na çekilmeye başlandığı belirtildi.

Geminin kaptanı ve iki mühendisi dün çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanmıştı.

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