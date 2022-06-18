Alevler giderek yayılıyor! Ülke dehşeti yaşıyor

İspanya’da sıcak hava dalgasının yol açtığı orman yangınlarıyla mücadele devam ederken, Kastilya ve Leon bölgesindeki Sierra de la Culebra sıradağlarında şu ana kadar yaklaşık 20 bin hektarlık alan küle döndü.

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İspanya'da sıcak hava dalgası, sıcaklıkları rekor seviyelere taşırken, ülkenin farklı bölgelerinde itfaiye ekipleri orman yangınlarını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ediyor.

ALEVLER GİDEREK YAYILIYOR

Katalonya'daki orman yangınları halen kontrol altına alınamazken, Kastilya ve Leon bölgesinde Portekiz sınırına yakın Zamora'da da alevler giderek yayılıyor. Kastilya ve Leon yerel hükümetinden yapılan açıklamada, zor bir gece olduğu ve yoğun bir çalışma yürütüldüğü belirtildi.

20 BİN HEKTARLIK ALANIN KÜLE DÖNDÜ

Aynı bölgedeki Sierra de la Culebra sıradağlarında şu ana kadar yaklaşık 20 bin hektarlık alanın küle döndüğü, yangının halen devam ettiği vurgulandı.

Katalonya’daki Baldomar’da çıkan yangını kontrol altına almaya çalışan itfaiye ekipleri ise Cumartesi gününün “çok yüksek sıcaklıklar ve kuvvetli rüzgar” nedeniyle zor geçeceğini belirtti.

TAHLİYELER BAŞLADI

İspanya’nın doğusundaki Castellon’daki Caudiel köyünün eteklerinde de alevlerle mücadele sürüyor.

Maske, gözlük ve kask takan itfaiye ekipleri yangınları kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ederken, köpekleri ve atlarıyla evlerini terk eden bölge sakinlerinin tahliyesine yardımcı oldu. Yangınlarda şu ana kadar ölen ya da yaralanan olmadı.

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