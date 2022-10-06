Prag’da peş peşe Azerbaycan-Ermenistan görüşmesi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Azerbaycan ile Ermenistan arasında barışın sağlanması konusunda 4'lü görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından Paşinyan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü.

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Liderler, Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) toplantısı için geldikleri Çekya’nın başkenti Prag’da görüştü. Yaklaşık 1 saat süren toplantıdan sonra basına açıklama yapılmadı.

Azerbaycan ile Ermenistan arasında barış sürecinin başlatılması için daha önce de temaslar olmuştu. Aliyev ile Paşinyan, Michel ile Brüksel’de 4 kez bir araya gelmişti.

31 Ağustos’taki son görüşmede barış anlaşması konusunda sonuç alabilmek için çalışmaları hızlandırma hususunda mutabakat sağlanmıştı.

Görüşme sonrasında Aliyev ve Paşinyan, dışişleri bakanlarına barış anlaşmasının taslak metinleri üzerinde çalışmak üzere 30 gün içinde bir araya gelme talimatı vermişti.



ERDOĞAN, PAŞİNYAN İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) toplantısı için bulunduğu Çekya’nın başkenti Prag’da Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ı kabul etti. Prag Kalesi’ndeki kabul basına kapalı gerçekleşti. (AA)

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