Aliyev’den Ermenistan’a uyarı: Azerbaycan’ın başka seçeneği kalmayacak

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, “Biz Ermenistan tarafından Dağlık Karabağ’ın statüsü hakkında sözler duymaya başladık. Bu, tamamen sorumsuzca ve Ermenistan'ın kendisi için tehlikelidir” ifadelerini kullanarak, “Ermenistan, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü sorgulamaya devam ederse, Azerbaycan'ın başka seçeneği kalmayacak ve Ermenistan'ın toprak bütünlüğünü sorgulayacaktır” dedi.

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan'ın başkenti Bakü’de Nizami Gencevi Uluslararası Merkezi tarafından düzenlenen 9. Küresel Bakü Forumunun açılışında konuştu.

Azerbaycan'ın Ermenistan ile ilişkilerin normalleştirilmesine ilişkin önerilerinin, iki ülkenin bir birinin sınırlarına karşılıklı saygılı olmalarını içerdiğini ifade eden Aliyev, “Ermeni hükümetinin bu beş ilkeyi benimsemesinden memnunuz. Bunun için artık taraflar pratik çalışmaya geçmeli. Üst düzey Ermeni yetkililerin sözlerinin bile o kadar önemli olmadığını tarihten biliyoruz. Azerbaycan’da iki ülke arasındaki sınırların belirlenmesi için sınır komisyonu kuruldu. Ermeni tarafının da aynı adımı atmasını bekliyoruz” dedi.

ERMENİSTAN’IN KENDİSİ İÇİN TEHLİKELİDİR

Azerbaycan’da “Dağlık Karabağ” adında bir idari birimin bulunmadığını ve Ermeni tarafından bu konuya yapılacak herhangi bir atfın yeni bir soruna yol açacağını vurgulayan Aliyev, şunları söyledi;

“Dağlık Karabağ’ın statüsü hakkında Ermenistan’dan sözler duymaya başladık. Bu, tamamen sorumsuzca ve Ermenistan’ın kendisi için tehlikelidir. Çünkü ‘Dağlık Karabağ' diye bir şey yok. Dağlık Karabağ Özerk Bölgesi 1991 yılı sonlarında Azerbaycan parlamentosunun kararı ile kaldırılmıştır ve bizim topraklarımızda böyle bir idari yapı bulunmamaktadır. Bu nedenle, sözde statüye yapılacak herhangi bir söylem, yalnızca yeni çatışmalara yol açacaktır. Ermenistan hükümeti bunu anlamalı ve tarihi yeniden yazmaya çalışmaktan vazgeçmelidir.”

“AZERBAYCAN’IN BAŞKA SEÇENEĞİ KALMAYACAK”

Bu durumun çok ciddi sonuçlara yol açabileceğini belirten Aliyev, şu ifadeleri kullandı;

*Ermenistan, Azerbaycan’ın toprak bütünlüğünü sorgulamaya devam ederse, Azerbaycan’ın başka seçeneği kalmayacak ve Ermenistan’ın toprak bütünlüğünü sorgulayacaktır. Tarihsel bir bakış açısından, bunu yapmaya daha fazla hakkımız var.

*Çünkü geçen yüzyılın tarihi açıkça gösteriyor ki, Kasım 1920’de, Azerbaycan’ın sovyetleştirilmesinden 6 ay sonra, Sovyet hükümeti Azerbaycan’ın tarihi bir bölgesi olan Zengezur’u parçalayıp Ermenistan’a teslim etti.

*Bu nedenle, Ermenistan Karabağ’daki Ermeniler için statü talep ediyorsa, Azerbaycan neden Batı Zengezur’dan olan Azerbaycanlılar için statü talep etmesin? Çünkü Azerbaycanlılar tamamen oraya yerleşmişlerdi.

*Bu içinden çıkılamayacak bir duruma yol açabilir. Ermeni hükümetinin İkinci Karabağ Savaşı’ndan çıkardığı dersleri unutmaması, bu dersleri iyi incelemesi ve Azerbaycan’a karşı herhangi bir toprak iddiasından kaçınması gerektiğini düşünüyorum.

“MİNSK GRUBU’NA ARTIK İHTİYAÇ YOK”

AGİT Minsk Grubu'nın 28 yıldır Azerbaycan-Ermenistan arasındaki Karabağ sorununu çözemediğini belirten Aliyev, şunları söyledi;

*Dolayısıyla Azerbaycan Karabağ sorununu çözdükten sonra Minsk Grubu’na ihtiyaç kalmamıştır. Özellikle Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan sonra Minsk Grubu’nun üç eşbaşkanının bir araya gelmesinin imkansız hale geldi.

*Minsk Grubu Eşbaşkanlarının çalışmayacağına dair şimdiden mesajlar aldık. Artık emeklilik yaşına geldiler. Bu nedenle, Ermenistan’daki veya başka bir ülkedeki Minsk Grubu hakkında herhangi bir spekülasyonun yalnızca Azerbaycan’ı rahatsız edeceği yönündeki tutumumuzu belirtmek istiyorum. Sorunu çözdük.

*Minsk Grubu tarafından geliştirilen Madrid İlkeleri uygulanmıştır. Şimdi Ermenistan ile ilişkileri normalleştirmenin ve bir barış anlaşması imzalamanın yollarını düşünmeliyiz. Her iki taraf olumlu mesaj verirse 1 yıl içince barış anlaşmasını imzalayabileceğimizi düşünüyorum.

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