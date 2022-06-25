Alman bakandan halka tasarruf tavsiyeleri: Hızlı duş alın, çorap ve hırka giyin

Rusya’dan Avrupa’ya doğalgaz akışının kesilme ihtimali gelecek kış aylarında enerji krizinin kontrolden çıkacağı yönünde endişeye yol açarken Almanya Ekonomi Bakanı’ndan halka ilginç tasarruf tavsiyeleri geldi.

Sozcu.com.tr

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Almanya Ekonomi Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Robert Habeck, son dönemde artan enerji fiyatları nedeniyle halka “Daha hızlı duş alın” tavsiyesinde bulundu.

Der Spiegel dergisiyle röportajında Rusya’dan gelen doğalgaz miktarının düşük seyretmesi halinde kış aylarında bazı sanayi sektörlerinin faaliyetlerini durdurmak zorunda kalacağını söyleyen Habeck'in tasarruf tavsiyeleri de dikkat çekti.

‘DUŞTA 5 DAKİKA KALMAM’

Enerji kriziyle mücadele için kendisinin de duşta geçirdiği süreyi azalttığını söyleyen Alman bakan, muhabirin “Ne kadar sürede duş alıyorsunuz?” sorusuna “Hollandalı mevkidaşım yakın zamanda duş süresini 10 dakikadan 5 dakikada indirmek için bir kampanya başlattıklarını övünerek anlattı. Bunu duyunca güldüm. Hayatımda hiç duşta 5 dakika harcamadım. Hızlı yıkanırım” yanıtını verdi.

Kış aylarında evlerde ısıtma cihazlarının daha az çalışmasının da enerji krizinin çözümüne fayda sağlayacağını söyleyen Habeck, krizin daha da büyüyeceğine dikkat çekerek “Çorap ve hırka giymek kış aylarında her zaman iyi bir fikirdir. Bu küçük adımlar toplamda büyük anlam ifade eder” diye konuştu.

Habeck, “Almanya'da halk büyük bir dayanışmayla yüksek ve fiyatlara ve enflasyona dayanıyor. Bu yüksek fiyatlarla toplumumuzu bölmeye çalışan Vladimir Putin'e karşı çok güçlü bir yanıt” ifadelerini kullandı.

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