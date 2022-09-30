Alman Marshall Fonu: Türkiye ve müttefikleri arasında güvensizlik artıyor

ABD merkezli Alman Marshall Fonu’nun Türkiye dahil 14 ülkede yaptığı anketten çarpıcı sonuçlar çıktı. Yayınlanan Transatlantik Eğilimler raporuna göre, Türkiye göç krizinden en fazla kaygı duyan ülke oldu. Araştırmada Türkiye ayrıca “en güvenilmez ortak” ve “demokrasinin tehlikede olduğunu en fazla düşünen ülkeler” sıralamasında da başı çekti.

Sozcu.com.tr

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ABD merkezli düşünce kuruluşu Alman Marshall Fonu'nun yayınladığı yeni bir rapor, Türkiye'de halkın en çok endişe duyduğu üç sorunun göç, terör ve ülke içindeki çatışma olduğunu ortaya koydu. Türkiye, göç krizinden en fazla endişe duyan ülkeler arasında yüzde 55’le diğer ülkelerin açık ara önünde yer aldı.

Alman Marshall Fonu tarafından dün yayınlanan Transatlantik Eğilimler raporuna göre, Türkiye ve diğer Batılı ülkelerin güvenlik kaygıları arasında önemli farklar bulunuyor. Batı'da en fazla endişe duyulan başlıkların başında Rusya ve iklim değişikliği var.

Türkiye, ABD, İngiltere, Almanya ve Fransa dahil 14 ülkede Haziran-Temmuz döneminde yürütülen araştırmada, ABD'nin Avrupa'nın güvenliğinde rol almasını en az isteyen ülke Türkiye oldu. Polonyalıların yüzde 88'i ABD'nin Avrupa'nın savunmasında yer almasını desteklerken Türkiye'de bu oran yüzde 38'de kaldı.

TÜRKİYE ‘EN GÜVENİLMEZ ORTAK’

Türkiye, ABD'ye en fazla kuşkuyla bakan ülke olarak da dikkat çekti. Avrupa'daki katılımcıların büyük kısmı Joe Biden yönetiminin dış politikasını desteklerken Türkiye bu listede de sonuncu sırada yer aldı. Türkiye, yüzde 67 ile ABD'nin dünyadaki etkisine en olumsuz yaklaşan ülkeler sıralamasında da başı çekti.

Öte yandan Türkiye, katılımcı ülkeler arasında yüzde 27'yle geçen yıl da olduğu gibi “en az güvenilir ortak” olarak dikkat çekti. Türkiye'ye en olumsuz bakan ülkeler Hollanda (yüzde 19), Fransa (yüzde 18), Almanya (yüzde 17) ve İsveç (yüzde 11) oldu.

Türkiye'de de ABD'ye güven geçen seneye kıyasla yüzde 23'ten yüzde 17'ye geriledi. Türkiye, diğer ülkelere en az güvenen ülke olarak da listenin son sırasında yer aldı.

TÜRKLERİN BÜYÜK BÖLÜMÜNE GÖRE DEMOKRASİ TEHLİKEDE

Türkiye ayrıca ülkelerinde demokrasinin güçlü olduğunu düşünenler listesinde de son sırada yer aldı. Türkiye'den katılımcıların yarıya yakını ülkede demokrasinin tehlikede olduğunu söylerken demokrasinin güçlü olduğunu söyleyenlerin oranıysa yüzde 35'ten yüzde 21'e geriledi.

Alman Marshall Fonu Ankara Direktörü Özgür Ünlühisarcıklı, Arab News sitesine yaptığı açıklamada “Türk toplumu ve Türkiye'nin müttefikleri arasındaki karşılıklı güvensizlik, Türkiye'nin müttefikleriyle ilişkilerini etkileyen en önemli sorun” dedi.

Çalışmayı destekleyen Konrad-Adenauer-Stiftung Derneği'nden Nils Lange da, Türkiye'nin güvenlik kaygılarının Batı'dakinden çok farklı olduğuna, Türkiye'de diğer ülkelere güvenin hızla azaldığına dikkat çekti.

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