Almanya Başbakanı Scholz ifade vermeye hazırlanıyor

Almanya Başbakanı Scholz, Hamburg Eyalet Başbakanlığı yaptığı dönemde (2011-2018), siyasi nüfuzunu kullanarak bir bankanın 47 milyon Euro‘luk vergi borcundan kurtulmasına katkı sağladığı gerekçesiyle hesap verecek.

Ali GÜLEN

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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, yarın Hamburg Eyalet Meclisi Soruşturma Komisyonu'nda ifade verecek.

Bir bankayı 47 milyon Euro borçtan kurtarmak için, 2016‘da siyasi nüfuz kullandığı iddia edilen Scholz, doğruyu söylemek zorunda. Yalan beyanda bulunur ve nüfuz kullandığı ortaya çıkarsa Başbakan yargılanabilecek.

Son anda ortaya çıkan bir bankacı günlüğü ise Scholz'un başını derde sokacak gibi.

Almanya’da dokunulmazlık, genel anlamda sadece kürsü dokunulmazlığı ve siyasi görüşlerle ilgili oluyor. Scholz, yalan beyanda bulunur veya siyasi etki kullandığı ispat edilirse, yargılanabilecek. Siyasi kariyeri de hayli sıkıntıya girecek.

Hamburg Eyalet Parlamentosu'nun kurduğu soruşturma komitesine gidecek olan Scholz, 224 yıllık banka M.M. Warburg'un vergi borcundan kurtulmasına ilişkin verdiği siyasi kararın ya da etkisinin olup olmadığını açıklayacak. Soruşturma komisyonunda milletvekilleri Scholz'u sorguya çekecek.

DOĞRUYU SÖYLEME ZORUNLULUĞU

Scholz, şu ana kadar bir siyasi etkiyi reddediyor. Ancak, bir tanık olarak doğruyu söyleme zorunluluğu onun için de geçerli.

Warburg Bankası'nın yöneticisi Christian Olearius'un, o dönem konuyla ilgili tuttuğu günlük ise Scholz'un başını ağrıtacak gibi.

Alman Bild gazetesi, Olearius'un günlüğünü yayınladı ve SPD'nin önde gelen isimleri Johannes Kahrs, Alfons Pawelczyk ile olan görüşmelerini duyurdu.

BAŞ AĞRITAN BANKACI GÜNLÜĞÜ

Her ikisinin, bankadan 47 milyon Euro vergiyi isteyen Maliye'den kurtulmak için devreye girdiği ve Scholz'la randevu ayarladığı belirtiliyor. Scholz'un görüşmede Olearius'a, net bir yanıt vermediği ve sadece dinlediği de aktarılıyor. Ancak, daha sonraki günlerle ilişkin notlarda şöyle yazıyor: “9 Kasım 2016: Bekleyip tekrar tekrar telefona bakmak. Sonra nihayet, ama beklenen bir mesaj değil. Scholz, Trump’ın zaferinden rahatsız oldu ve ardından, ‘Mektubu daha fazla yorum yapmadan Maliye Senatörü’ne gönderin. Hiçbir şey istemiyorum, teşekkür ederim ve mektubu H. Tschentscher’a teslim ettirin' mesajı iletti.”

Bundan kısa süre sonra, 17 Kasım’da Warburg bankası ile ilgili bilgi geldi ve maliyenin 47 milyon Euro'luk talebinden vazgeçtiği belirtildi.

SCHOLZ'A DA DAVA GELEBİLECEK…

Almanya'yı sarsan, büyük holdinglerin ve işadamlarının çeşitli vergilerinin bir şekilde kapatılması olarak bilinen Cum-Ex skandalının bir parçası olan Hamburg skandalında, başbakan Scholz tanık olarak dinlenecek.

Scholz'un doğruyu söyleme mecburiyeti var. Yalan söylerse, hakkında ceza davası açılacak. Ayrıca, siyasi etkisi ortaya çıkarsa da yargılanabilecek. Scholz'un ifadesi doğrultusunda bankaya ödenmeyen 47 milyon Euro için ek ceza verilecek ve bu para da tahsil edilecek.

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