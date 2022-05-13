Almanya Başbakanı Scholz, Putin ile görüştü

Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 75 dakikalık bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İki liderin 75 dakika süren görüşmesine ilişkin açıklama ise Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit’ten geldi. Açıklamada, iki liderin görüşmede Ukrayna konusunu ele aldığı kaydedildi.

Başbakan Scholz'un 11 Mayıs’ta Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladamir Putin'e Ukrayna’da devam eden savaşı ve savaşı sona erdirme çabalarını dile getirdiği aktarıldı.

Ayrıca Alman Şansölye’nin Mariupol’daki savaşın sonuçları göz önüne alındığında en kısa sürede bir ateşkese varılması, insani durumun iyileştirilmesi, diplomatik bir çözüm bulunmasını isteğini ilettiği belirtildi.

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