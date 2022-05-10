Almanya, Kiev Büyükelçiliğini yeniden açacak

Almanya Başbakanı Annalena Baerbock, Almanya’nın Kiev Büyükelçiliğini sınırlı kapasite ile yeniden açacağını duyurdu.

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Ukrayna'yı ziyaret eden Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir araya geldi. Baerbock yaptığı açıklamada, Almanya'nın Kiev Büyükelçiliği'ni sınırlı kapasite ile yeniden açacağını duyurarak, Almanya’nın Kiev Büyükelçisi Anka Feldhusen’in görevine devam edeceğini aktardı.

Baerbock, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kendi kendini aldatmaya kurban gittiğini aktararak, “Avrupa’daki özgürlük ve insanlık değerlerimizin bizi yozlaşmış ve zayıf kıldığına inanıyordu. Ukraynalılar gerçekte bunun tersi olduğunu kanıtladılar. Özgürlük isteğiniz sizi güçlü kılar” dedi.

Baerbock, “Bu nedenle mücadeleniz, liberal demokrasi ile otokratik rejimler arasındaki dünya ihtilafında bir dönüm noktasıdır” dedi.

Alman heyetinden bir kaynak ise, Baerbock’un Zelenskiy ve Hollanda Dışişleri Bakanı Hoekstra ile açık ve dostane bir görüşme gerçekleştirdiğini belirterek, “Görüşme, askeri alanda Ukrayna’ya yardım ve yeniden yapılanma ile Ukrayna’dan ihtiyaç duyulan küresel gıda ihracatının ablukasının nasıl çözüleceğine odaklandı” dedi.

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