Almanya, Türk işçilere kapılarını açtı: Havalimanlarından sonra yeni bir sektör daha işçi arıyor…

Avrupa'daki havalimanlarında yaşanan kaos sonrası Almanya, gözünü Türkiye'deki kalifiye işçilere çevrildi. Alman hükümeti, Türklerin gelmesi için teşvik edici yeni uygulamaları tartışırken, Almanya yeni bir meslek dalı için de harekete geçti.

Sozcu.com.tr

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Avrupa’daki havalimanlarında şu günlerde yaşananları en iyi tanımlayan kelime kuşkusuz kaos.

Pandemi sonrası ortaya çıkan personel eksikliği ve çalışanların greve gitmesi nedeniyle Avrupa ülkelerindeki havalimanları deyim yerindeyse alarm veriyor.

Personel eksikliği yaşayan ülkelerin başında ise Almanya geliyor. Almanya’da işçi açığı 2 milyona dayanırken, havaalanlarındaki çalışan eksikliği gözleri Türkiye’ye çevirdi. Almanya, özellikle havalimanlarında çalıştırmak için Türkiye’den kalifiye işçi istiyor.

TÜRKİYE’DEN 2 BİN İŞÇİ ALINACAK

Türkiye’den ortalama üç aylığına getirilecek işçiler, havaalanlarının güvenliğini, check-in işlemlerinin hızlılığını, yükleme ve bavullara yardım işlerini yapacak. Bunun için, havaalanı deneyimi olanlar ve havaalanı güvenliği eğitimi almış olanlar seçilecek.

Dün akşam Almanya’da Ulaştırma Bakanı Volker Wissing, İçişleri Bakanı Nancy Faeser ve Çalışma Bakanı Hubertus Heil bir araya gelerek Türkiye’den işçi alımını görüştü.

Alman Havacılık Endüstrisi Federal Birliği (BDL) başkanı Matthias von Randow, Türkiye’de Alman havaalanlarında bagaj taşımaya yardımcı olabilecek 2 bin eğitimli işçi bulunduğunu söyledi.

‘TÜRKLERE KONAKLAMA SAĞLAMAK GEREKİYOR’

Çalışma Bakanı Heil , acilen ihtiyaç duyulan personelin geçici iş gücü için Almanya’ya getirilmesini hızlandıracaklarını açıkladı. Heil, Türkiye’den getirilecek personele toplu ücret ödenmesi gerektiğini ve konaklama sağlanmasının şart olduğunu duyurdu.

Federal Ulaştırma Bakanı Volker Wissing de bugün Alman Bild gazetesine yaptığı açıklamada, acil olarak bagaj taşıma ve güvenlik kontrolleri gibi görevleri yerine getirebilecek çalışanlara ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Ulaştırma sektörü yetkililerine göre, kalifiye Türklerin Almanya’ya gelişi en hızlı haliyle Ağustos ayını bulacak… Durum böyle olunca da Avrupa’da havalimanları bir ay daha kaosun eşiğinde görünüyor…

GÖZLER GASTRONOMİ SEKTÖRÜNE ÇEVRİLDİ

Öte yandan, Alman basınında yer alan haberlerde, İçişleri Bakanlığı'nın, gastronomi ve konaklama sektöründe çalışabilecek yabancı personel getirmeyi hedeflediği aktarıldı. İçişleri Bakanı Nancy Faeser, pandemiden sonra pek çok sektörde iş gücü sıkıntısı yaşandığını belirtirken, kalifiye personelin Almanya’yı tercih etmesi için çalışacaklarını söyledi.

Federal Çalışma Bakanı Hubertus Heil “Almanya’ya iyi ve kalifiye işçiler getirmek için” bazı değişiklikler yapılacağını da açıkladı.

TARIM SEKTÖRÜ DE HAREKETE GEÇTİ

Uzmanlar, durumun hızlandırılması için İstanbul’da bir işe alım ofisi açılmasını istiyor. Aynı zamanda Türkiye’den gelecekler için bir irtibat telefonunun yer alması gerektiği vurgulanıyor.Son olarak tüm bu gelişmeler yaşanırken, tarım sektörü de yabancı işçilere kapıların açılmasını istedi. Geçici yabancı işçilerin, özellikle hasat dönemlerinde çok gerekli olduğunu, Avrupa’dan bu talebin karşılanamadığı belirtiliyor. Bu alanda yaklaşık 275 bin geçici işçiye ihtiyaç duyuluyor. Özellikle kuşkonmaz toplama mevsiminde işçi talebi artıyor. Tarım sektörü, Türkiye gibi ülkelerden bu açığın kapatılmasını talep ediyor.

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