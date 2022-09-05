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Almanya, Ukrayna’nın açtığı soykırım davasına katılmak istiyor

Uluslararası Adalet Divanı'ndan (ICJ) yapılan yazılı açıklamada, Litvanya, Letonya, Yeni Zelanda ve İngiltere'nin ardından Almanya'nın da Ukrayna ile Rusya arasındaki soykırım davasına katılma talebinde bulunduğu belirtildi.

Yayınlanma: 21:56 - 05 Eylül 2022 Güncellenme:
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Almanya, Ukrayna’nın açtığı soykırım davasına katılmak istiyor

Menfaati etkilenen devletlerin diğer devletler arasındaki mevcut bir davaya katılabileceği hatırlatılan açıklamada, Almanya’nın “Tarihimiz sebebiyle davaya katılmanın hususi bir önemi var.” ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Almanya’nın soykırım sözleşmesindeki hakların “herkese karşı ileri sürülebilen” ve uluslararası hukukta aksine hareket edilemeyen anlamında gelen “jus cogens” niteliğinde olduğu kaydedildi.

YAZILI BEYAN İSTENDİ

ICJ, Ukrayna ve Rusya’ya, Almanya’nın davaya katılma talebine ilişkin yazılı beyanda bulunmalarını istedi.

ICJ, 16 Mart 2022 tarihli tedbir kararında, “Rusya’nın 24 Şubat’ta Ukrayna topraklarında başlattığı “askeri operasyonu” derhal durdurmasına hükmetmişti.

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