Almanya yasa hazırlığında: Yılda bir kez cinsiyet değiştirme hakkı geliyor

Almanya’da gelecek yıldan itibaren isteyen cinsiyetini ve ismini değiştirebilecek. Alınacak karara göre, cinsiyet değişikliği için ameliyata gerek olmayacak, beyanla gerçekleşecek. Yılda bir kez cinsiyet değiştirme hakkı olacak ve isteyen nüfus müdürlüğünde bunu yaptıracak.

Ali GÜLEN

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Almanya’da Sosyal Demokrat, Yeşiller ve Liberaller'den oluşan koalisyon hükümeti, “biyolojik durumla“ ilgili yasa hazırlığı yapıyor.

2023 yılı ortasından itibaren, 14 yaşından sonraki her birey isterse cinsiyetini ve ismini değiştirebilecek.

Konuya ilişkin açıklama yapan Adalet Bakanı Marco Buschmann ile Aile Bakanı Lisa Paus, “Kişiliğini belirleme“ yasasının ayrıntılarını duyurdu.

CİNSİYET VE İSİMDE KOLAYLIK

Şimdiye kadar, 1980 tarihinde çıkarılan “Cinsiyet değiştirme-Transseksüel Yasası“na göre, cinsiyetini değiştirmek isteyenler, en az iki psikologdan rapor getirmek ve bir sürü ayrıntılı özel soruya yanıt vermek zorundaydı. Ayrıca bu durum çok masraflı oluyordu.

Yasa teklifine göre, gelecek yıldan itibaren herkes, nüfus dairesine giderek ismini ve cinsiyetini değiştirebilecek. Bunun için ameliyat da gerekmeyecek. Yani bir erkek, “Kendimi kadın hissediyorum. Kadın yazın beni“ diyebilecek ve bu yazılacak ya da beyanla tersi mümkün olacak.

SADECE YILDA BİR KEZ

Yasa gereği, cinsiyet değişimi yılda sadece bir kez olabilecek. Bazı özel durumlarda, birkaç kez değiştirmek de mümkün. Ama bu özel durumdakilerin oranının yüzde 1 ile 1.5 olacağı hesaplanıyor. Bunların hangi grup olduğu belirtilmedi.

Yasanın diğer amacının, cinsiyet değiştirmiş kişilere karşı ayrımcılığın önlenmesi olduğu açıklansa da, örneğin ‘pozitif ayrımcılık’tan yararlanmak isteyen bir erkeğin, kendini kadın yazdırması artık mümkün olacak ve ona bir kadın gibi davranılacak.

14 yaş ile 18 yaş arasındakilerin cinsiyet değişiminde ebeveynlerin onayı alınacak. Ebeveynler, cinsiyet değiştirme ya da farklı cins yazılmasına karşıysa, konuya mahkeme karar verecek.

ESKİSİNDE ISRAR EDENE CEZA VAR

Cinsiyet ve adını değiştiren kişiye, eski adıyla hitap edenlere para cezası kesilebilecek.

Güçlü bir erkeğin, kendini kadın yazdırıp spor mücadelelerine katılıp katılmayacağına, ilgili spor branşlarının üst yapıları onay verecek. Kadın- erkek tuvaletlerinin nasıl kullanılacağı ise bilinmiyor.

Muhalefetteki Hıristiyan Demokrat Partiler ise bu değişikliklerin bir kısmına karşı çıktı ve en azından 18 yaşın altındakiler için psikolojik rapor istenmesini önerdi.

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