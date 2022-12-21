Almanya’da 674 aşırı sağcı aranıyor

Almanya'da haklarında tutuklama kararı bulunan 674 aşırı sağcının arandığı açıklandı.

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Taz gazetesinin, İçişleri Bakanlığının Sol Partinin soru önergesine verdiği cevaba dayandırdığı haberinde, tutuklama emri sayısının 915 olduğu, ancak birden fazla kişi hakkında ayrı ayrı tutuklama emri bulunduğu için aranan kişi sayısının 674 olduğu ifade edildi.

İçişleri Bakanlığının cevabında, 30 Eylül itibarıyla tutuklama kararlarının 33’ünün “siyasi amaçlı şiddet suçları”, 151’inin ise anayasaya aykırı sembollerin kullanılması veya halkın kışkırtılması gibi “aşırı sağ saikli suçlarla” ilgili olduğu belirtildi. Bunun dışında kalanların ise adi suçlara karışan aşırı sağcılar oldukları kaydedildi.

Haberde aranan aşırı sağcılardan 57’sinin silahlı kuvvetlerde görev yaptıkları, silah kullanmayı bilen kişiler olduğu vurgulandı.

Aranan kişilerin 14’ünün Polonya’da, 9’unun Avusturya, 9’unun İsviçre’de, 8’inin ise Romanya’da bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

Soru önergesini veren Sol Parti Federal Meclis üyesi Martina Renner, gazeteye yaptığı açıklamada, polise daha fazla baskı yapılması çağrısında bulunarak, “Açık tutuklama kararlarının sayısının yüksek olması, aşırı sağcı şiddetin günlük bir tehdit olduğunu gösteriyor.” ifadesini kullandı.

AfD’YE “AŞIRI SAĞ” UYARISI

Almanya’da iç istihbarattan sorumlu Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı Thomas Haldenwang, Almanya için Alternatif Partisinin (AfD) giderek aşırı sağa kaydığı yönünde uyarıda bulundu.

Alman Haber Ajansı DPA’ya açıklama yapan Haldenwang, AfD genel merkezinin kamuoyundaki imajı konusunda dikkatli davrandığını ve aşırı sağ söylemleri kullanmaktan kaçındığını ancak radikalleşmenin yerel şubelerde belirgin olduğunu söyledi.

Haldenwang, “Ulusal düzeyde aşırı sağcı açıklamalar yapmaktan kaçınıyorlar. Ancak parti yapılarına daha yakından bakıldığında yabancı düşmanı, antisemitik ve insanlık dışı ifadeler daha görünür hale geliyor.” dedi.

Göçmen ve Müslüman karşıtı söylemleriyle bilinen Bjorn Hocke gibi radikal isimlerin bu yıl sağcı parti içinde daha fazla nüfuz kazandığına dikkati çeken Haldenwang, Almanya’da darbe planları yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan “İmparatorluk Vatandaşları” (Reichsbürger) konusuna da değindi.

Bu grubun ülke çapında ağ oluşturmayı bu kadar çabuk başarmasının endişe verici olduğunu belirten Haldenwang, “Aktörlerin birleştirici parantezi, Federal Almanya Cumhuriyeti sisteminin reddedilmesi ve aşılmasıdır.” dedi.

Haldenwang, “Zaten mantıksızlıkları ve silahlara erişimleri nedeniyle bu grup tehlikeli.” ifadesini kullandı.

AŞIRI SAĞCILARIN SAYISI 33 BİNDEN FAZLA

Haziran başında kamuoyuna açıklanan Anayasayı Koruma Teşkilatı (BfV) 2021 raporunda, Almanya’da yaklaşık 33 bin 900 aşırı sağcının bulunduğu ve bunlardan 13 bin 500’ünün “şiddet eğilimli” oldukları belirtildi.

Raporda, aşırı sağcıların 2020’ye göre yüzde 1,8 arttığı ve bu rakamın, istatistiğinin tutulmasından bu yana en yüksek seviye olduğu aktarıldı. (AA)