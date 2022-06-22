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Almanya’da 8 polis aracı kundaklandı

Almanya’nın Münih kentinde 8 polis aracı kundaklandı.

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Almanya’da 8 polis aracı kundaklandı

Almanya'nın Bavyera eyaletinin başkenti Münih'te 26-28 Haziran’da düzenlenecek G7 Toplantısı öncesinde şüpheli bir saldırı gerçekleşti. Münih polis sözcüsü Alman basınına yaptığı açıklamada, G7 Zirvesi için bir otelin önünde bulunan 8 çevik kuvvet aracının yandığını duyurdu.

Sözcü ayrıca, olayın ardından helikopterler ile arama çalışması başlatıldığını bildirdi. Kundaklama şüphesi üzerinde durulan olayda, kimse yaralanmadı.

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