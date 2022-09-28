Almanya’da aşırı sağcı AfD partisinde arama yapıldı

Almanya'da aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi'nin (AfD) genel merkezinde arama yapıldığı bildirildi.

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Berlin savcılığından yapılan açıklamada, AfD’nin eski sözcüsü Jörg Meuthen ve eski sayman Klaus-Günther Fohrmann hakkında yürütülen iki ön soruşturma kapsamında partinin Berlin’deki genel merkezinde, Baden-Württemberg, Bavyera ve Kuzey Ren-Vestfalya eyaletlerindeki 7 noktada aramalar yapıldığı ifade edildi.

Açıklamada, “Aramalar sonucunda belge ve veri taşıyıcıları bulunmuş olup, bunlar halen devam etmekte olan soruşturmalar kapsamında analiz edilmektedir.” bilgisi paylaşıldı.

Şüphelilerin sorumlu olduğu 2016, 2017 ve 2018 yılları için AfD tarafından Alman Federal Meclis Başkanlığı’na sunulan hesaplarda Siyasi Partiler Yasası’nın ihlali ve güveni kötüye kullanma şüphesi bulunduğu vurgulandı.

AfD sözcüsü Dr. Alice Weidel, savcılığın AfD’ye gözdağı vermek amacıyla arama yaptığını ileri sürdü.

Weidel, yaptığı açıklamada, “Yapılanlar Almanya’nın en önemli muhalefet partisi olan ve şu anda anketlerde SPD’ye yüzde üç fark atan AfD’ye gözdağı vermek için son derece alışılmadık ve son derece orantısız bir eylem.” ifadelerini kullandı.

Alman medyasının savcılık çevrelerine dayandırdığı haberinde, reklam alan pazarlama şirketi Ströer’in büroları da arandı.

AfD için verilen siparişlerin Ströer’de önceki seçimlerde aynı müşteri numaraları altında listelendiğini iddia edilmişti. (AA)

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