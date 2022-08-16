Almanya’da döner tartışması çıktı: Şehirler arasında rekabet başladı

Almanların en popüler yiyeceklerinden biri olan döner kebap, ülkede tartışma yarattı. Döner kebabın başkenti sayılan Berlin tahtını başka bir şehre kaptırırken, Almanların her gün yediği döner miktarı ağızları açık bıraktı.

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Almanya’da 50 yıl önce Berlin’de ilk açılan şubeyle kısa sürede popüler olan döner kebap, farklı yorumları, sosları ve ekmekleriyle Almanların da favori yiyeceği haline geldi. Ucuz, hızlı ve lezzetli döner kebap, Almanlar için Berlin ile birlikte anılsa da bu birliktelik bir süredir sallantıda…

Almanya’nın Dresden eyaleti, döner konusunda atağa geçti. Ülkede yapılan araştırmalarda, Lieferando analistleri, en büyük 30 şehir arasında kişi oranına göre en çok döner kebapçı bulunan şehrin Dresden olduğunu açıkladı.

Fiyat performans konusunda da Dresden’in Berlin ve diğer çoğu kentten daha önde olduğu bildirildi. Yapılan incelemeler ve restoran puanları göz önüne alındığında Dresden’deki dönerin daha lezzetli ve ucuz olduğu da öne sürüldü.

BERLİN’DE 9 TL DAHA PAHALI

100 bin kişiye düşen kebapçı sayısında, Berlin, 100 bin kişiye 17,62 dükkan alırken, Dresden 16,84’de kaldı. Ancak nüfusa oranlandığında Dresden’in çok daha önde olduğu görüldü. Ayrıca kullanıcı yorumlarında da Dresden halkı dönere, 5 yıldız üzerinden ortalama 4,31 puan verirken, Berlin’de bu oran 4,13’de kaldı.

Ayrıca Berlin’de bir dönere ortalama 5,41 euro (yaklaşık 99 tL) fiyat biçilirken, Dresden’de ortalama fiyat 4,96 euro (yaklaşık 90 TL) oldu.

Almanya'nın başkenti Berlin'de 1966 yılında ilk döner büfesini açan ve döner ekmeği, sarımsaklı- sarımsaksız yoğurt sosuyla birlikte Almanlar'ın damak tadına uygun şekilde sunan ilk kişi Türk vatandaşı Kadir Nurman olmuştu. İlk olarak işçi kesimi ve daha düşük ücretli kişiler arasında popüler olan döner, kısa sürede herkesin sevdiği ve Alman kültürünün en önemli parçalarından biri haline geldi.

Avrupa Türk Dönercileri Derneği’ne göre Almanya’da her gün 550 ton döner yeniyor.

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