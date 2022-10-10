Almanya’da, Kuzey Akım boru hatlarındaki patlamalarla ilgili soruşturma başlatıldı

Almanya'da, Federal Başsavcılığın, Baltık Denizi'nde Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarında meydana gelen patlamalarla ilgili soruşturma başlattığı bildirildi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Federal Başsavcılıktan ülke basınına yapılan açıklamada, iki doğalgaz boru hattına en az iki patlamayla kasten hasar verildiğine dair yeterli somut emarenin bulunduğu belirtildi.

Olayın özel öneminden dolayı Federal Başsavcılığın soruşturmayı üstlendiği ifade edilen açıklamada, enerji arzına yönelik ciddi bir saldırı olduğu ve bunun Almanya’nın iç ve dış güvenliğini etkileyebileceği kaydedildi.

Açıklamada, soruşturmayla ilgili hızlı bir sonuç alınmasının da beklenmediği bilgisi paylaşıldı.

SABOTAJ OLARAK NİTELENDİRİLMİŞTİ

Kuzey Akım 1’in iki hattı ve Kuzey Akım 2’deki A hattında 26 Eylül’de yaşanan patlamalar nedeniyle basınç düşmüş, doğal gaz sızıntıları yaşanmıştı. Rusya ve çok sayıda Batılı ülke, yaşananları sabotaj olarak nitelendirmişti. AA

İlginizi Çekebilir Doğalgaz krizinde yeni gelişme! 'Kuzey Akım 2 boru hattındaki sızıntı durdu'

İlginizi Çekebilir 'Kuzey Akım'daki sızıntılar birkaç yüz kilo patlayıcıya denk'