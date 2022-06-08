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Almanya’da panik: Araç kalabalığın üstüne sürdü, çok sayıda yaralı var

Almanya'nın başkenti Berlin'de bir araç kalabalığın üzerine sürdü. İlk belirlemelere göre en az 10 kişinin yaralandığı duyuruldu.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 11:54 - 08 Haziran 2022 Güncellenme:
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Almanya’da panik: Araç kalabalığın üstüne sürdü, çok sayıda yaralı var

Almanya’nın başkenti Berlin’in batısında bir aracın kalabalığın üzerine sürmesi ülkede şok etkisi yarattı.

Alman medya kuruluşu rbb24’ün aktardığı haberde olayın Berlin’in batısındaki Charlottenburg’da gerçekleştiği belirtilirken ilk belirlemelere göre en az 10 insanın yaralandığı belirtildi. Bazı kaynaklar yaralı sayısının 30’u geçtiğini duyururken, bu henüz iddia doğrulanmadı.

Olay yerine ilk yardım ekiplerinin geldiği belirtilirken, yaşananların ardından resmi bir açıklama yapılmadı.

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