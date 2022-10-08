Almanya‘da sabotaj paniği! Trenden dumanlar yükseldi

Almanya‘da tren seferlerini durduran şeyin sabotaj olduğu kesinleşti. Birçok yerde tren iletişim kablolarının kesildiği belirlendi. Soruşturma sürerken Köln metrosu yanmaya başladı.

Ali GÜLEN

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Kırım Köprüsü'nün patlatıldığı gün Almanya'da başlayan sabotajlarla ilgili soruşturma büyüyor.

GSMR KABLOLARI KESİLMİŞ

Otta ve Kuzey Almanya‘da tren seferlerinin felç olmasına neden olan şeyin, arıza değil ‘sabotajlar’ olduğu kesinleşti. Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti ile Berlin‘de, birçok bölgede, tren iletişim ve kontrol sistemlerinin (GSMR) kesildiği belirlendi. Özel polis ve soruşturma ekibi incelemelerini sürdürüyor.

Bu arada, tren seferlerinin yeniden başlamasından kısa süre sonra, Köln metrosunda yangın çıktı.

METRODAKI VAGONDA BASLADI

Metrodaki bir trende başlayan yangın büyük panik yarattı. Metronun dumanla kaplanmasının ardından yolcular tahliye edildi. Ebertplatz bölgesindeki yangın söndürüldü ancak başta 18 nolu peron olmak üzere birçok peron kapatıldı.

Köln‘de şehir içi trafiği de durduruldu. Metronun havalandırma bacalarından dumanlar yükseldi. Yangında can kaybının olmadığı açıklandı.

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