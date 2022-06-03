Almanya’da tren raydan çıktı, ölü ve yaralılar var

Almanya’nın güneyinde tıklım tıklım dolu bir trenin raydan çıkması sonucu en az üç kişi hayatını kaybetti, 16 kişi ağır yaralandı.

Sozcu.com.tr

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Almanya'nın güneyindeki Bavyera'ya bağlı kayak merkezi Garmisch-Partenkirchen kasabasında meydana gelen tren kazasında en az 3 kişi hayatını kaybetti.

Münih'e giden ve tüm kompartımanları dolu olan trenin raydan çıkmasıyla ortalık bir anda can pazarına döndü. Olayda 60 kişinin yaralandığı, 16'sının durumunun kritik olduğu bildirildi.

Kaza sonrasında ambulanslar ve acil durum ekipleri olay yerine akın etti. Demiryolu hattı da geçici olarak kapatıldı.

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