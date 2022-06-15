Almanya’da Türk bakana tepki artıyor: İnsanları zoraki vegan yapacak

Almanya'da et son dönemde yüzde 7.9 pahalandı. Tarım bakanı Cem Özdemir, "Sebzede KDV kalksın" dedi. Buna tepki sert oldu; "Tarım bakanı, insanları zoraki vegan yapacak..."

Ali GÜLEN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Almanya’da geçen yıl 3.1 olan enflasyon, bu yılın başından itibaren yüzde 7'lerde seyrediyor.

İsviçre bile Almanya'dan ucuz hale gelmeye başlarken Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı, en çok Almanya'yı olumsuz olarak etkilemiş görünüyor. Bunun sonucu olarak ülkede sığır eti yüzde 21.4, tereyağı yüzde 43, makarna yüzde 33, patates yüzde 13.3, sıvı yağın fiyatı ise yüzde 65 oranında arttı.

Artışlar, Alman halkının 6'da birini ciddi anlamda zorlamaya başlarken, özellikle et fiyatlarının yüzde 7.9, mangalların fiyatlarının yüzde 8 artması, Almanlar’ı öfkelendiriyor.

SEBZE VE MEYVEYE DESTEK



Daha önce “vegan” olduğunu söyleyen Alman Tarım Bakanı Cem Özdemir, meyve, sebze ve baklagillerde KDV'yi kaldırmak için harekete geçtiklerini açıkladı.

Ancak bu plan “etsever” Almanlar’ın ve muhalefetin tepkisini çekti.

CDU milletvekili Dennis Radtke, “Yine vergi verenleri düşük maliyetli yiyeceklerle besleme fikri ve yine Cem Özdemir'den. Doğrusu, tüm taze yiyecekler için KDV'nin tamamen kaldırılması” açıklaması yaparken, Bakan Özdemir'e, “Et alamadığı için mecburi veganlar yaratmaya çalışan bakan” yakıştırması yapıldı.

Ülkenin sucuklarıyla ünlü Thüringen Eyaleti İçişleri Bakanı Georg Maier ise, güzel bir etin insanlar için lüks haline getirilmemesi gerektiğini savundu. Şu anda bütün Almanya'da, gıda maddeleri üzerindeki KDV'nin kaldırılması ya da hafifletilmesi tartışılıyor.

İlginizi Çekebilir Almanya'yı ayağa kaldıran rapor: 196 din adamı yüzlerce çocuğa cinsel istismarda bulundu

İlginizi Çekebilir Almanya Tarım Bakanı Özdemir: Rusya, açlığı bir silah olarak kullanıyor