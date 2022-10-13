Almanya’dan AB ile ilgili çarpıcı mülteci iddiası

Alman Spiegel dergisi, Avrupa Birliği'nin (AB) dış sınırlardan sorumlu kurumu Frontex’in, Akdeniz’de düzensiz göçmenlerin Libya’ya geri itilmesini örtbas ettiğini ileri sürdü.

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Derginin, AB Yolsuzlukla Mücadele Ofisinin (OLAF) soruşturmasına dayandırılan haberinde, Malta sınır güvenliğinin, Libya'dan 4 botla Malta’ya giden göçmenleri kurtarmadığı, bunun yerine göçmenlerin balıkçı teknesiyle Libya'ya geri götürmelerinin sağlandığı öne sürüldü.

2,5 yıl önce meydana gelen bu olayda 12 kişinin hayatını kaybettiği belirtilen haberde, Frontex yetkililerinin bu olayı Varşova'daki karargahtan takip ettiği iddia edildi.

Frontex memurlarının, bu geri itmeyi, uluslararası ve AB hukukunun ihlali olarak gördüğüne işaret edilen haberde, karargahtaki memurların, olay hakkında temel haklar sorumlusunun incelemesini sağlayacak 4. seviye ciddi olay raporu hazırlamak istediği savunuldu.

İNSAN HAKLARI İHLALLERİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Haberde, memurların, insan hakları ihlallerine dikkati çekerek bu konuda ısrar ettiği, ancak üstlerinin talimatıyla buna izin verilmediği vurgulanarak, hazırlanan raporun 2. seviye ile değerlendirildiği ve temel haklar sorumlusuna bilgi verilmediği için söz konusu geri itmenin soruşturulamadığı kaydedildi.

Frontex'in gözü önünde yaşanan olayın, OLAF raporundaki çok sayıda suçlamadan biri olduğuna dikkat çekilen haberde, 2014'ten beri en tehlikeli göçmen güzergahı olan Akdeniz'de yaklaşık 25 bin kişinin hayatını kaybettiği, Frontex'in, bölgeyi dronlarla ve uçaklarla kontrol ettiği ileri sürüldü.

OLAF, SORUŞTURMA BAŞLATMIŞTI

AB Yolsuzlukla Mücadele Ofisi, Frontex hakkında Ege’de göçmenlerin geri itilmesi ile taciz ve görevi kötüye kullanma gibi suçlamalar nedeniyle soruşturma başlatmıştı.

OLAF’ın Frontex hakkında yürüttüğü soruşturmanın sonuç raporundan bulgular da Avrupa basınında yer almış, sonuç raporunda eski Frontex Başkanı Fabrice Leggeri ve diğer üst düzey yetkililerin, Yunanistan’ın Ege Denizi’ndeki geri itmelerini yalnızca bildikleri değil, aynı zamanda örtbas ettikleri iddia edilmişti.

Basındaki haberlerde, Frontex'in Yunanistan’ın düzensiz göçmenleri açık denize geri itmesine destek verdiği, uluslararası hukuka aykırı davrandığı, kurtarması gereken mülteci botlarını Türkiye sınırına püskürttüğü de ileri sürülmüştü.

28 Nisan'da görevinden istifa eden Leggeri’nin Yunanistan’ın düzensiz göçmenleri geri ittiğine ilişkin bir olayda delilleri sildirdiği savunulmuştu. (AA)

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