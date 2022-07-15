Almanya’dan dikkat çeken anket: Krize rağmen Ukrayna’ya destek

24 Şubat'ta başlayan Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili dikkat çekici bir anket Almanya'dan geldi.

Sozcu.com.tr

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Almanya’da yapılan bir anket çalışması, Alman halkının Rusya-Ukrayna savaşına yaklaşımını gözler önüne serdi…

ZDF tarafından yapılan anket çalışmasında son dönemde doğalgaz ve enerji krizi içinde olan Almanya’da buna rağmen Ukrayna’ya desteğin yüzde 70 seviyelerinde olduğu kaydedildi.

Öte yandan Rusya’ya daha sert bir askeri müdahaleye destek yüzde 44’ten yüzde 35’e düştü. Ankete katılanların yüzde 22’si ise Almanya’nın Ukrayna’ya destek vermemesini istedi. Bu grup, enerji fiyatlarının düşmesini istedi.

1167 katılımcının dahil olduğu anketin telefon üzerinden yapıldığı kaydedildi.

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