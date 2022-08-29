Almanya’dan kritik açıklama: Oybirliği esas alınmalı

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Avrupa Birliği'ne (AB) üye ülke sayısı arttıkça veto oylarının işleyişi aksatmasını önlemek için dış politika ve vergi politikalarını belirlerken oy birliği yerine oy çokluğunun esas alınması gerektiğini söyledi.

Sozcu.com.tr

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Prag’da bugün vereceği konuşmanın metninde Scholz, ülkesinin AB’nin genişlemesini desteklediğini, Balkanlar’ın batısındaki ülkeler, Ukrayna, Moldova ve Gürcistan’ın da birliğe dahil olması gerektiğini belirtti.

Metinde, “Bu genişleyen birlikte üye ülkelerin arasında politik çıkarlar, iktisadi kuvvet ve sosyal güvenlik mekanizmaları konusunda ayrışmalar artacaktır” dendi.

Scholz, “Oybirliği esas alınan bu sistemde her yeni ülkeyle, bir ülkenin veto kullanarak diğer ülkeler için işleyişi durdurması riski artıyor” dedi. Scholz, “Bu sebeple, Almanya için de sonuçları olacağını bilmeme rağmen, dış politika ve vergi politikaları gibi konularda oy çoğunluğunun esas alınacağı bir sisteme kademeli olarak geçilmesini önerisinde bulundum” ifadesini kullandı.

Scholz’un konuşmasına göre oy çokluğu mekanizması yaptırımlar ve insan hakları meseleleri gibi “tek ses olarak konuşulmasının elzem olduğu” konularda uygulamaya alınmaya başlayabilir.

Metinde aynı zamanda AB üyesi Hırvatistan, Romanya ve Bulgaristan’ın Schengen bölgesine de dahil olmak için bütün kıstasları karşıladığı ifade edildi.

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