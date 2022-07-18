Almanya’nın umudu: Sisi

Almanya, doğalgazda öncelikleri belirledi ve „triyaj“a gidiyor. Başbakan Scholz, Mısır’dan sıvılaştırılmış gaz almak için bugün Mısır Devlet Başkanı Sisi ile görüşüyor. AB heyeti ise, daha fazla doğalgaz akışı için Azerbaycan’da. Avrupa, panik halinde kış hazırlığı yapıyor.

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Almanya, Rusya'dan gelen doğalgazın yetmeyeceğini ve uzayan savaş nedeniyle belki de daha da düşeceğini hesaplayarak, doktorların kurtulma ihtimali olan hastalara öncelik vermesi gibi „triyaja“ gidiyor.

İŞTE GAZDA ÖNCELİKLER

Buna göre, öncelik ısınmada konutlara verilecek. Ardından önemli ve acil üretimde ihtiyacı olan sektörler gelecek, sonra da gerekiyorsa, bölgesel olarak öncelikler belirlenecek. Bazı eyaletler az, bazıları çok alacak.

Öncelikle Mısır ve Azerbaycan ile ek gaz anlaşmaları için görüşmeler başlatılıyor. Mısır Devlet Başkanı Sisi, Almanya'ya geliyor. Almanya'dan bakanlar Azerbaycan'a gidiyor.

Almanya doğalgaz sorununun 2024'e kadar süreceğini tahmin ediyor ve bu amaçla başbakanlık gaz zirveleri yapıyor. Başbakanlık Müsteşarı Wolfgang Schmidt, başkanlığında düzenlenen son zirvede alınacak önlemler görüşüldü.

FİYATLAR ÜÇ KATINA ÇIKABİLİR

Rusya, Golf Stream 1'deki gaz akışını yüzde 40 artırırsa, Almanya bu kış sıkıntı çekmeyecek ama fiyatlar yine pahalı kalacak. Gaz fiyatlarının, savaş öncesi durumundan üç kata kadar yükselmesi bekleniyor.

Almanya Başbakanı Scholz, Rusya'ya karşı yaptırımların süreceğini ve artacağını, bu nedenle uzun soluklu bir mücadeleye hazır olunması gerektiğini vurguladı. Gaz sorununun da kısa sürede aşılamayacağı kabul edildi.

SİSİ İLE GÖRÜŞÜYORLAR



Alman halkı ve endüstrisi için yoğun şekilde doğalgaz tedariki ile uğraşan Scholz, bugün Mısır Devlet Başkanı Abdel Fattah al-Sissi'yi kabul ediyor. İklim Görüşmeleri çerçevesinde 40 ülkenin katılacağı Berlin'deki toplantılar sırasında ikili görüşme olacak. Scholz'un amacı Mısır'dan yüksek miktarda LNG gazı almak. Daha önce Siemens'in bu ülkeye yatırımları için büyük anlaşmalar yapılmıştı.

AZERBAYCAN'A ÖZEL TEKLİFLER

Avrupa Komisyonu da, AB'ye gaz akışının sağlanması için Azerbaycan'la görüşüyor. AB Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen, Azerbaycan'a gitti. Buradan, AB'ye daha fazla gaz akışı için boru hatlarının genişletilmesi talep edilecek. Bu amaçla yapılacak yatırımları AB karşılayabilecek.

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