Almanya 2000 bin kişi alacaktı, işe giren kişi sayısı şaşırttı

Havalimanlarında çalışmak üzere 91 kişinin vize alarak Almanya'ya geldiği bildirildi.

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Almanya İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Sonja Kock, Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, “havalimanları için getirilen ve işe yerleştirilen kalifiye iş gücü sayısının 91 olduğunu doğrulayabileceğini” belirtti.

2 BİN KİŞİ İŞE ALINACAKTI

Alman basınında, başlangıçta 2 bin kişinin işe alınması planlanmasına rağmen, şimdiye kadar ülke dışından 91 kişinin vize başvurusunda bulunduğu aktarılmıştı.

Almanya’da özellikle yaz tatilinin başlamasıyla birçok havalimanında personel eksikliği nedeniyle uzun kuyruklar oluşmuştu. Çok sayıda uçak seferi iptal edilmiş veya ertelenmişti.

PERSONEL EKSİKLİĞİ YAŞANIYOR

Havalimanları işleten şirketlerin Covid-19 salgını sürecine çok sayıda çalışanını işten çıkarması sebebiyle personel eksikliği yaşandığı belirtilmişti.

Havalimanlarını işleten şirketlerin talebiyle Alman makamları, haziran sonunda yurt dışından gelecek 2 bin işçinin havalimanlarında konuşlandırılmasına yeşil ışık yakmıştı. (AA)

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