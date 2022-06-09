Almanya’yı kana bulayan saldırgan: Aracından Türkiye karşıtı pankartlar çıkan adamla ilgili yeni bilgiler geldi

Almanya'nın başkenti Berlin'i kana bulayan 29 yaşındaki Ermeni asıllı Alman vatandaşı Gor H. ile ilgili yeni bilgiler gelmeye devam ediyor... Binek aracında Türkiye karşıtı yazı ve pankartlar çıkan Gor H.'nin komşuları ve ailesi konuştu.

Sozcu.com.tr

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Almanya'nın başkenti Berlin’i kana bulayan Ermeni asıllı Alman vatandaşı 29 yaşındaki Gor H. ile ilgili yeni bilgiler gelmeye devam ediyor.

Başkent Berlin’in popüler bölgelerinde sivillerin üzerine aracını süren ve bir kişiyi öldüren, çoğu öğrenci onlarca kişiyi yaralayan Gor H.‘nin arabasından Türkiye aleyhinde yazılar ve pankartlar çıkmıştı. Bu durum “Hedef Türkler miydi” sorusunu gündeme getirirken Alman medyasına konuşan komşuları ve ablası saldırganın yaşamı ile ilgili ipucu verdi.

Çoğu çocuk olan onlarca kişiyi yaralayan saldırgan Gor H.’nin saldırısı Almanya’da şok yarattı. Alman polisi aracında Türkiye karşıtı yazı ve pankartların bulunduğu saldırganın sicilinde hırsızlık suçunun bulunduğunu açıkladı. Otomobilin 31 yaşındaki ablasına ait olduğu belirtilirken saldırganın da olay yeri Charlottenburg’a yakın oturduğuna dikkat çekti.

“TOMBİK BİR ADAMDI”

Alman polisi aracın kayıtlı olduğu dördüncü kattaki eve baskın düzenlerken koçbaşı ile kapının kırıldığı belirtildi. Özel robot sistemleriyle evin her yerinin arandığı kaydedilirken evde patlayıcı bulunmadığı belirtildi.

Almanya’nın çok okunan gazetelerinden Bild’e konuşan Gor H.’nin komşuları “O sevgi dolu ve iyi bir insandır. Bizi her zaman insan canlısı bir şekilde selamlardı” dedi. Komşuları Gor H. hakkında, “O ufak tombik bir adamdı” derken annesi ve ablasıyla en az 14 yıldır birlikte yaşadığını söyledi.

Öte yandan komşular Gor H.’nin annesinin olay sırasında tatilde olduğunu söylerken, “Böyle bir şey yapabileceğini tahmin etmezdik” dedi. Bild’e konuşan saldırganın ablası ise, “Onun ciddi sorunları vardı” dedi. Gazete ablasının şoktan titrediğini de aktardı.

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