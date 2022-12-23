Almanya’yı karıştıran casusluk iddiası

Almanya'da Rusya için casusluk yaptığı suçlamasıyla tutuklanan Alman Dış İstihbarat Teşkilatında (BND) çalışan Carsten L'nin Batılı ülkelerin istihbarat servislerinin elde ettiği hassas bilgilere erişimi olduğu ileri sürüldü.

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Focus dergisinin güvenlik çevrelerine dayandırdığı haberinde, Carsten L’nin, BND’de başka ülkelerin gizli dinlemelerden elde ettiği bilgilerin teknik analizini yapan birimde yönetici pozisyonunda görev yaptığı ifade edildi.

Haberde, Carsten L’nin bu görevde, aralarında İngiltere Elektronik İstihbarat Servisi (GCHQ) ve ABD Ulusal Güvenlik Ajansı’nın (NSA) da bulunduğu Batılı dost ülkelerin istihbarat servisleri tarafından gizli dinleme operasyonlarında elde edilen hassas bilgilere de erişimi bulunduğu kaydedildi.

Casten L’nin bir uzman olarak tüm bilgilerin ve süreçlerin analiz edilmesinden sorumlu olduğu belirtilen haberde, bu nedenle BND’nin, Carsten L’nin dost ülkelerin istihbarat servislerinden gelen bilgileri Rusya’ya verdiğinden endişe ettiği ifade edildi.

BND Başkanı Bruno Kahl, olaya ilişkin ülke basınına yaptığı açıklamada, BND’de çalışan hakkında kuvvetli şüphe oluştuğunda Federal Savcılığın bilgilendirildiğini belirterek “Olayı tamamen açıklığa kavuşturmak için soruşturma birimleriyle yakın ve güven içinde çalışıyoruz.” dedi.

Kahl, soruşturmanın başarılı olmasının, başsavcılığın soruşturmayı bitirene kadar mümkün olduğunca az bilginin kamuoyuyla paylaşılmasına bağlı olduğunu kaydetti.

“ŞÜPHE DOĞRULANIRSA ÖNEMLİ BİR DARBE VURULDU DEMEKTİR”

Almanya Adalet Bakanı Marco Buschmann da güvenlik makamlarına şüpheliyi yakalamalarından dolayı teşekkür ederek “Şüphe doğrulanırsa, Rus casusluğuna karşı önemli bir darbe vuruldu demektir.” değerlendirmesini yaptı.

​​​​​​​Almanya’da Dış İstihbarat Teşkilatında çalışan Alman vatandaşı Carsten L. Rusya için casusluk yaptığı suçlamasıyla dün tutuklanmıştı.

Carsten L’nin 2022’de mesleki faaliyeti kapsamında elde ettiği bilgileri Rus istihbarat servisine ilettiği, bu bilgilerin devlet sırrı olduğu duyurulmuştu. (AA)