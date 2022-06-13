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Amazon’da kaybolan İngiliz gazetecinin cesedine ulaşıldı

Amazon ormanlarında kaybolan İngiliz gazeteci Dom Phillips ve Brezilya yerlileri araştırmacısı Bruno Pereira'nın cesetlerine ulaşıldı.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 16:02 - 13 Haziran 2022 Güncellenme:
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Amazon’da kaybolan İngiliz gazetecinin cesedine ulaşıldı

Brezilya’da araştırma yapan 57 yaşındaki İngiliz gazeteci Dom Phillips ve araştırmacı Bruno Pereira geçen hafta Amazonas eyaletinin Javari bölgesinde kaybolmuş, ikiliden bir daha haber alınamamıştı.

Bölgede günler süren arama kurtarma çalışmalarının ardından bugün ikilinin cansız bedenlerine ulaşıldı. Yetkililer, Phillips ve Pereira’nın cesetlerinin adli soruşturmalardan henüz geçmediğini belirtti.

Yetkililer, bir kitap araştırması için bölgeye giden Phillips ve Pereira’nın kaybolmalarından günler önce tehdit aldıklarını söylemişti.

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