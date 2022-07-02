Amazonlar’da ormansızlaşma rekor kırdı

Brezilya'nın Amazon yağmur ormanlarında 6 ayda 3 bin 750 kilometrekare ormanlık alanın yok olmasıyla ormansızlaşma rekor kırdı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Brezilya Ulusal Uzay Araştırma Enstitüsü (INPE), ülkenin ve dünyanın en büyük yağmur ormanları Amazonlar’da yılın başından bu yana 3 bin 750 kilometrekare ormanlık alanın yok olduğunu açıkladı. INPE tarafından yayınlanan raporun Haziran ayının son 6 gününü içermediği belirtilirken, son 15 yılın en kötü Haziran ayının yaşandığı ifade edildi.

INPE, geçtiğimiz ay Amazon’da 2 bin 500’den fazla yangın tespit edildiğini ve 2007’nin Haziran ayında kaydedilen 3 bin 500 yangından bu yana en yüksek sayı olduğunu belirtti. INPE ayrıca yılın başından bu yana 7 bin 500 yangının kaydedilmesi ile geçen yıla kıyasla orman yangınında yüzde 17 artış yaşandığını ifade etti.

Greenpeace'in Brezilya şubesinden Cristiane Mazzetti yaptığı açıklamada, “Amazon’da kurak mevsim daha yeni başladı ancak şimdiden çevresel rekorlar kırıyoruz” dedi.

İlginizi Çekebilir AFAD'dan 6 il için orman yangını uyarısı