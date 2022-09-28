Amerika’da Ian Kasırgası kabusu: Binlerce kişi kaçıyor

ABD'nin Florida eyaletinde şiddetini artırarak hızla yaklaşan Ian Kasırgası nedeniyle 2,5 milyon kişiye tahliye emri verildi. Halk kasırgadan kaçmak için yola dökülürken otoyollarda kilometrelerce uzayan kuyruklar oluştu, trafik felç oldu. Kasırganın vurduğu Küba'nın tamamındaysa elektrikler kesildi.

Sozcu.com.tr

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Orta Amerika’yı vuran Ian Kasırgası Küba’da büyük yıkıma yol açarken kasırganın büyük hızla yaklaştığı ABD’nin Florida eyaletinde 2,5 milyon kişiye derhal bölgeden uzaklaşma çağrısı yapıldı.

Florida’yı bugün vurması beklenen kasırga dolayısıyla olağanüstü hal ilan edilen bölgelerde binlerce kişi kuzeye ya da doğuya kaçmaya çalışırken yollarda uzun kuyruklar oluştu, trafik felç oldu ve uçak biletleri tükendi.

Meksika Körfezi’nde etkili olan ve bu akşam saatte 200 kilometre hızla ABD’ye ulaşması beklenen kasırga öncesi ülkenin güneyinde büyük panik yaşanıyor. Florida’da halk marketlere akın ederek içecek ve gıda depoladı. Evlerini korumaya çalışan çok sayıda kişi, kapı önlerine kum torbaları yığdı.

Öte yandan yetkililer, kasırganın Florida’nın kuzeyini de vurabileceğini belirterek halka doğuya gitme çağrısı yaptı. Ulusal Kasırga Merkezi de sahillerindeki dalgaların şimdiden yükseldiğini, bölgede yoğun yağış beklendiğini bildirdi.

ABD Başkanı Joe Biden, Ian Kasırgası konusunda Florida’daki belediye başkanlarıyla telefonda görüştü ve hazırlıklar hakkında bilgi aldı. Biden, hafta sonu imzaladığı kararnameyle Florida’ya federal düzeyde yardımların en hızlı şekilde ulaştırılmasını sağladığını belirterek, Federal Afet ve Acil Durum Yönetim Ajansı’na talimat verdi.

KÜBA’YI ÇOK SERT VURDU

Küba’yı kategori-3 şiddetinde vuran ve büyük hasara yol açan Ian Kasırgası’nın ABD topraklarına kategori-4 şiddetinde ulaşması bekleniyor.

Küba’da, kasırga nedeniyle ülkenin tamamında elektrikler kesildi. Hükümetten yapılan açıklamada, yaklaşık 11 milyon nüfuslu adanın tamamında elektriklerin kesildiği ve kademeli olarak elektrik hizmetinin yeniden sağlanması için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Ülkede şu ana kadar can kaybı bildirilmezken, yetkililer kasırganın verdiği zararın tespiti için çalışıyor. (SOZCU.COM.TR/AA)

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