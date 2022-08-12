Ankara’nın iadesini istediği İsveçli vekil Kakabaveh yine Erdoğan’ı hedef aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'ye iadesini istediği Kürt asıllı İsveçli vekil Emine Kakabaveh, İsveç basınına konuştu. Kakabaveh, Erdoğan'ı hedef alırken, ölüm tehditleri aldığını açıkladı .

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesiyle birlikte NATO'ya üyelik sürecini başlatan İsveç, üyelik sürecine onay alabilmek için Türkiye’yle mutabakat imzalamıştı. Dün o mutabakat kapsamında Türkiye’nin iadesini istediği ilk kişinin İsveç tarafından sınır dışı edileceği açıklandı.

İsveç hükümeti, Türkiye'nin dolandırıcılıktan iadesini istediği 35 yaşındaki Okan Kale’nin Türkiye’ye gönderileceğini duyurdu. Ankara’dan bu karara olumlu tepkiler geldi.

Tüm bu gelişmeler yaşanırken, Erdoğan’ın İsveç’ten iadesini istediği isimlerden biri olan ve geçmişte terör örgütleriyle içli dışlı bir pozisyonda olan Emine Kakabaveh, İsveç basınına konuştu. Kakabaveh, Erdoğan’ı hedef aldı.

‘DUYDUĞUMDA 1 NİSAN ŞAKASI SANDIM’

Kakabaveh, “Erdoğan, İsveç Büyükelçisi’nin hatta benim bile iademi istedi. Bunu ilk duyduğumda 1 Nisan şakası sandım.” dedi. Kakabaveh, Erdoğan’ın Kürtleri savunan herkesi terörist olarak damgaladığını öne sürerken, ‘Ben hiçbir zaman PKK’Lı olmadım ve Türk hükümetine karşı savaşmadım. Ben sadece azınlıklar, insan hakları ve eşitlik için çalışan bir politikacıyım. Konuşmaktan korkmayan güçlü bir kadınım. Bu beni Erdoğan için bir tehdit haline getiriyor.” dedi.

Kakabaveh, Türkiye’nin iade taleplerinin ardından İsveç’te yüzlerce insan arasında korku olduğunu söylerken, “Artık burada insanlar durumu protesto etmeye bile cesaret edemiyor. İsveç polisine karşı temkinli davranılıyor. Birçok kişi yurtdışına çıktıklarında tutuklanıp Erdoğan’a sadık rejimler tarafından iade edilebileceklerinden korkuyor.” dedi.

ÖLÜMLE TEHDİT EDİLDİM

Kakabaveh, milletvekili olarak sık sık ölüm tehditleri aldığını da açıklarken, “Bir Milletvekili olarak çok kez tehdit edildim, bu yüzden korumalarım var. Ancak emin olun ki Kürtlerin çoğunun güvenliği yok.” dedi.

Kakabaveh, kendisinin Türkiye’ye iade edilmesinin söz konusu olduğunu da vurgularken,‘ Ben İran asıllı bir Kürt vatandaşıyım. Türk değilim. Türkiye ile bir bağlantım yok. Aynı zamanda Avrupa Parlamentosu'nda da görev yapıyorum. ” dedi.

‘ONLARI OTOBÜSÜN ÖNÜNE ATARAK…’

İsveçli siyasetçi, ülkesinden birçok kişinin NATO üyeliğinden yana olduğunu vurgularken, “Ama bunu ne pahasına olursa olsun diye, Kürt cemaatini otobüsün önüne atarak yapamayız.” dedi.

İsveçli-Kürt siyasetçi, İsveç’in Türkiye’ye Kuzey Atlantik ittifakı ile ilgisi olmayan tavizler vermeye istekli olmasını ‘çok ilginç’ olarak nitelendirirken, “Erdoğan, İsveç’in o zamanlar kabul ettiği düpedüz ırkçı politikalar kullanıyor. Böyle bir rejimin melodisiyle nasıl dans edebiliriz?” dedi.

İlginizi Çekebilir İsveç'ten Türkiye'ye iade edilecek isim belli oldu

İlginizi Çekebilir Terör örgütleri İsveç'te koalisyonu resmen dağıtıyor

İlginizi Çekebilir Çeçen lider Kadirov, Çavuşoğlu ve Fidan ile Rusya'da yaptığı gizli görüşmenin detaylarını açıkladı