Anketlerde önde olan Dr. Öz’ün rakibinden reklam filmi

Pennsylvania'da Cumhuriyetçiler adına senatör olmak için siyasete atılan Dr. Mehmet Öz'ün rakibi, bir televizyon reklam filmi hazırladı.

Sozcu.com.tr

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ABD son yılların en çekişmeli seçim sürecine girdi… Pennsylvania’da Cumhuriyetçi Senatör Pat Toomey’nin yerine geçmek istediğini açıkça ilan eden ve siyasete atılan medyatik doktor Mehmet Öz’ün rakibi Dave McCormick, bir televizyon reklam filmi hazırladı.

Sosyal medyanın yanı sıra bugünden itibaren birçok televizyon kanalında da yayınlanacak reklam filminde McCormick, hem Dr. Öz’ü hem de ona destek verdiğini açıklayan ABD’nin eski başkanı Donald Trump’ı yerden yere vuruyor.

Geçen günlerde Trump’ın Öz’ü destekleme kararını yerden yere vuran McCormick, reklam filminde Trump’ın Dr. Öz’e destek vermesinin büyük bir hata olduğunu söylüyor.

Reklam filminin adına, “Pennsylvania’da Yanlış Destek” denilirken film Fox News’ten Laura Ingraham’ın, “Trump’ın Öz’e destek vermesi bir hataydı” sözleriyle başlıyor.

Dr. Öz’ün kürtajı desteklediğine de değinen videoda ünlü doktorun görüntüleri ve açıklamalarına da yer veriliyor.

Bu hafta yayınlanan Frankin & Marshall College’in yaptığı bir ankette Öz oyların yüzde 18’ini alırken McCormick de oyların yüzde 16’sını alacak gibi görünüyor. McCormick’i destekleyenler arasında Trump döneminin dışişleri bakanı Mike Pompeo da bulunuyor.

Öte yandan geçmişte kürtajı desteklediğini açıklayan Dr. Öz, bir süre önce “kürtaja yüzde 100 karşı olduğunu” dile getirmişti.

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