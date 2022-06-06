Arakanlı Müslümanları kandırıp ıssız adaya bıraktılar

Myanmar'ın Arakan eyaletinden kaçan Rohingyalar, Myanmar'a ulaşmak isterken insan tacirleri tarafından Tayland yakınlarında ıssız bir adaya bırakıldı...

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Myanmar’ın Arakan eyaletinde 2012’de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti. Arakan’da o dönem başlayan olaylar yıllarca sürmüş, sonunda 2017’de Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmış binlerce Arakanlı Müslüman (Rohingyalar) Bangladeş’e sığınmıştı.

Rohingyaların yaşadıkları yıllarıdır uluslararası basının gündeminden düşmezken, bugün Malezya’dan gelen bir haber dikkatleri yeniden Rohingyaların üzerine çevirdi.

TAYLAND YAKINLARINDAKİ BİR ADAYA BIRAKILDILAR

Beşi çocuk 59 Rohingyalının insan kaçakçıları tarafından Malezya’ya götürüldüklerinin söylendiği ama aslında bir adaya terk edildikleri ortaya çıktı. Polis, 59 kişinin Tayland’ın Satun adası yakınlarında küçük bir adaya terk edildiğini açıkladı.

Durumun fark edilmesinin ardından Malezya polisi harekete geçti ve adaya terk edilen Rohingyaları kurtardı. Emniyet müdür yardımcısı Roy Inkhapairoj, polisin onları Tayland sularına kimin taşıdığına dair hiçbir fikri olmadığını söyledi.

TAYLAND POLİSİ BULDU

Tayland Kraliyet Donanması sahil güvenlik botu, Cumartesi günü bir ihbarın ardından Koh Lipe’den yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Koh Dong adasında 59 Rohingyalı’yı buldu.

Bulunan göçmenlerin son derece aç olduğu ve adada zor şartlar altında hayatta kaldıkları da ortaya çıktı.

Satun valisi Ekkarath Leesen Cumartesi günü yaptığı açıklamada, ön sorgunun, 59 kişinin Bangladeş’ten tekneyle geldiklerini ve Malezya’ya gittiklerini gösterdiğini söyledi.

Donanma sözcüsü Pokkrong Monthatphalin Pazar günü bir balıkçı teknesiyle Bangladeş’ten ayrıldıklarını ve kaptanın Koh Dong’un Malezya topraklarında olduğunu söyledikten sonra onlara adaya inmelerini söylediğini belirtti.

Tayland, komşu ülkeye daha fazla teknenin yelken açmasını beklediğinden, donanmanın Andaman Denizi ve Malezya sınırına yakın adalarda devriyeleri hızlandıracağını söyledi.

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